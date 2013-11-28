Значит большой пакет акций в наличии
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 16 кві, 2018 11:44
Живите своим умом!
Додано: Пон 16 кві, 2018 14:22
ты смотри, какие интересные расклады...
27 апреля, походу, ключевой день для многих.
лично я эти деньги уже прожил. ментально
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Пон 16 кві, 2018 14:30
Юра, мне по сквизам очень обидно.
Как показательно ведут себя эти @#$%&
Где-то перекликается тот факт, что мажор раньше был каталой...
Додано: Пон 16 кві, 2018 14:32
sansey
ринат слезам не верит.
сейчас важно собирать бумаги: выписки со счетов по датам, выписки о движении и т.п.
а потом посмотрим еще по сквизам...
сложное решение: готов ли ты играть с рыжим в напёрстки или ну его нах. - и слить через стакан?
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Пон 16 кві, 2018 15:18
Re: Идеи: портфель
Мое мнение:
по АВДК сквиз будет;
поскольку комиссия абсолютна беззуба, а в судах по сквизам перспектива близка к нулю, то вообще них.. не выплатят и через несколько месяцев организуют сквиз по 2-3 гривны.
иначе, если выплатят 9-11 грн., а сквизанут по 2-3 грн, то это совсем тупо.
а так... после 27-го цена обвалится обратно, сделают оценку и гудбай.
Додано: Пон 16 кві, 2018 15:20
Мечтательный бычок
У вас наверно нет акций АВДК в портфеле
Живите своим умом!
Додано: Пон 16 кві, 2018 15:41
Додано: Пон 16 кві, 2018 15:43
Мечтательный бычок
Я не Юра который требует скрины, верю на слово.
А картинку легко вставлять. Сначала делаете скрин экрана и сохраняете его.
Потом когда пишете новое сообщение нажимаете "Img" и вставляете файл
"Img" - находится вверху над окном для текста сообщения.
Живите своим умом!
Додано: Пон 16 кві, 2018 15:50
кто верит на слово тот не учит, как вставить картинку со скрином.
любопытство убило кошку. хорошая английская поговорка.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Пон 16 кві, 2018 15:52
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