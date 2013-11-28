Додано: Пон 16 кві, 2018 14:32

sansey

ринат слезам не верит.

сейчас важно собирать бумаги: выписки со счетов по датам, выписки о движении и т.п.

а потом посмотрим еще по сквизам...



сложное решение: готов ли ты играть с рыжим в напёрстки или ну его нах. - и слить через стакан?

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