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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Уровень цены акций CEEN после дивидендной отсечки

Идеи: портфель 4.3 5 35
1. Цена снизится на всю сумму дивидендов.
23%
8
2. Цена снизится на 75% от суммы дивидендов.
6%
2
3. Цена снизится на 50% от суммы дивидендов.
11%
4
4. Цена снизится на 25% от суммы дивидендов.
0
0
5. Цена снизится, но за неделю вернется на уровень 18,9-19,3грн.
17%
6
6. Цена снизится на сумму, превышающую сумму дивидендов.
20%
7
7. Цена снизится на всю сумму двд, и за 3-4 недели отыграет не менее 70% падения
23%
8
Всього голосів : 35
Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 11:44

  sansey написав:
Лично мое мнение - выплатят 11,79 грн.
:wink:


Значит большой пакет акций в наличии :D
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 14:22

  sansey написав:Лично мое мнение - выплатят 11,79 грн.
:wink:

ты смотри, какие интересные расклады...
27 апреля, походу, ключевой день для многих.
лично я эти деньги уже прожил. ментально :D
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 14:30

  Yuri_T написав:
  sansey написав:Лично мое мнение - выплатят 11,79 грн.
:wink:

ты смотри, какие интересные расклады...
27 апреля, походу, ключевой день для многих.
лично я эти деньги уже прожил. ментально :D


Юра, мне по сквизам очень обидно.
Как показательно ведут себя эти @#$%&
Где-то перекликается тот факт, что мажор раньше был каталой...
sansey
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 14:32

sansey
ринат слезам не верит.
сейчас важно собирать бумаги: выписки со счетов по датам, выписки о движении и т.п.
а потом посмотрим еще по сквизам...

сложное решение: готов ли ты играть с рыжим в напёрстки или ну его нах. - и слить через стакан?
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 15:18

Re: Идеи: портфель

Мое мнение:
по АВДК сквиз будет;
поскольку комиссия абсолютна беззуба, а в судах по сквизам перспектива близка к нулю, то вообще них.. не выплатят и через несколько месяцев организуют сквиз по 2-3 гривны.
иначе, если выплатят 9-11 грн., а сквизанут по 2-3 грн, то это совсем тупо.
а так... после 27-го цена обвалится обратно, сделают оценку и гудбай.
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 15:20

Мечтательный бычок

У вас наверно нет акций АВДК в портфеле :D
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 15:41

  zzzzzz написав:Мечтательный бычок

У вас наверно нет акций АВДК в портфеле :D


половина еще осталась и сумма приличная ))
если научите, как вставлять картинку - сброшу Вам скриншот ))
Мечтательный бычок
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 15:43

Мечтательный бычок

Я не Юра который требует скрины, верю на слово.
А картинку легко вставлять. Сначала делаете скрин экрана и сохраняете его.
Потом когда пишете новое сообщение нажимаете "Img" и вставляете файл
"Img" - находится вверху над окном для текста сообщения.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 15:50

  zzzzzz написав:Я не Юра который требует скрины, верю на слово.

:mrgreen:
кто верит на слово тот не учит, как вставить картинку со скрином.
любопытство убило кошку. хорошая английская поговорка.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 15:52

  zzzzzz написав:Мечтательный бычок

Я не Юра который требует скрины, верю на слово.
А картинку легко вставлять. Сначала делаете скрин экрана и сохраняете его.
Потом когда пишете новое сообщение нажимаете "Img" и вставляете файл
"Img" - находится вверху над окном для текста сообщения.

Зображення
Мечтательный бычок
 
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