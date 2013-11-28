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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Уровень цены акций CEEN после дивидендной отсечки

Идеи: портфель 4.3 5 35
1. Цена снизится на всю сумму дивидендов.
23%
8
2. Цена снизится на 75% от суммы дивидендов.
6%
2
3. Цена снизится на 50% от суммы дивидендов.
11%
4
4. Цена снизится на 25% от суммы дивидендов.
0
0
5. Цена снизится, но за неделю вернется на уровень 18,9-19,3грн.
17%
6
6. Цена снизится на сумму, превышающую сумму дивидендов.
20%
7
7. Цена снизится на всю сумму двд, и за 3-4 недели отыграет не менее 70% падения
23%
8
Всього голосів : 35
Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 15:54

  Yuri_T написав:
  zzzzzz написав:Я не Юра который требует скрины, верю на слово.

:mrgreen:
кто верит на слово тот не учит, как вставить картинку со скрином.
любопытство убило кошку. хорошая английская поговорка.



Вот так и знал что ты меня упрекнешь ))
Я кстати просто человеку объяснил как вставлять картинку, доказательств не требовал.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 15:58

Re: Идеи: портфель

спасибо. не знал. честно.
Мечтательный бычок
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 15:58

  Мечтательный бычок написав:...а так... после 27-го цена обвалится обратно, сделают оценку и гудбай.

у меня в портфеле авдей стоит "ноль" довольно давно.
списал. потому любое копьё - профит.
можно плюнуть в стакан и забыть. но можно нажить поболе.
согласен с Сергеем: чисто казино.
тот, кто знает, нам не скажет.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 20:38

Предлагаю запилить новый опрос:

В случае выплаты дивидендов и байбека по авалю/дивиди по центру/дивиди по авдею я планирую:

1. Завести обратно на биржу средства в размере 100%
2. Завести обратно на биржу средства в размере 50%
3. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю доллар
4. Не планирую заводить обратно и на полученные средства открою депозит в гривне
5. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю недвижимость
“The wisest men follow their own direction” (Euripides)
"Побеждает только терпеливый" (Людовик XIV)
rusich
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Повідомлення Додано: Пон 16 кві, 2018 21:07

rusich
напиши в личку модератору Ирине
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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