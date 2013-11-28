Вот так и знал что ты меня упрекнешь ))
Я кстати просто человеку объяснил как вставлять картинку, доказательств не требовал.
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 16 кві, 2018 15:54
Вот так и знал что ты меня упрекнешь ))
Я кстати просто человеку объяснил как вставлять картинку, доказательств не требовал.
Живите своим умом!
Додано: Пон 16 кві, 2018 15:58
Re: Идеи: портфель
спасибо. не знал. честно.
Додано: Пон 16 кві, 2018 15:58
у меня в портфеле авдей стоит "ноль" довольно давно.
списал. потому любое копьё - профит.
можно плюнуть в стакан и забыть. но можно нажить поболе.
согласен с Сергеем: чисто казино.
тот, кто знает, нам не скажет.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Пон 16 кві, 2018 20:38
Предлагаю запилить новый опрос:
В случае выплаты дивидендов и байбека по авалю/дивиди по центру/дивиди по авдею я планирую:
1. Завести обратно на биржу средства в размере 100%
2. Завести обратно на биржу средства в размере 50%
3. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю доллар
4. Не планирую заводить обратно и на полученные средства открою депозит в гривне
5. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю недвижимость
“The wisest men follow their own direction” (Euripides)
"Побеждает только терпеливый" (Людовик XIV)
Додано: Пон 16 кві, 2018 21:07
rusich
напиши в личку модератору Ирине
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Пон 16 кві, 2018 22:28
Поздно очнулись...после драки кулаками не машут...
Як зупинити грабіж міноритарних акціонерів
Примусовий викуп у простих громадян залишків "народного надбання" за "копійки" триває
Додано: Вів 17 кві, 2018 04:59
Хорошая статья , добавлю в профильную ветку.
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