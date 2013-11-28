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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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В случае выплаты дивидендов и байбека по Авалю/дивиди по центру/дивиди по Авдею я планирую:

Идеи: портфель 2.9 5 19
1. Завести обратно на биржу средства в размере 100%
37%
7
2. Завести обратно на биржу средства в размере 50%
5%
1
3. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю доллар
16%
3
4. Не планирую заводить обратно и на полученные средства открою депозит в гривне
16%
3
5. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю недвижимость/другое
26%
5
Всього голосів : 19
Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 13:46

Красиво Doen пішов.
Філ
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 14:13

  Філ написав:Красиво Doen пішов.

Всё уже давно идёт и будет переть далее...
Летом с Виталием спорил что УБа будет обгонять СиПу ... тогда отставание было 1400 пунктов, сейчас уже менее 900 и это при стабильной гривне!!!
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 14:23

Investor_33
Для меня это уже третья волна "всёрастущих инвесторов" на украинском рынке, не знаю как в этот раз, но все предыдущие уходили учится программировать...
Что-то мне подсказывает, третья волна - последняя))
St/2
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 14:27

Да согласен...надо жижу хоть на 400 загнать и раздать))
Аспирант1
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 14:28

  St/2 написав:...но все предыдущие уходили учится программировать..

не так важно, кто куда ушел, важно кто куда, в результате, пришел.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 14:29

  Аспирант1 написав:Да согласен...надо жижу хоть на 400 загнать и раздать))

Видимо, уже начали "разгон". Начали со снятия стопов лонгистов под 112 грн)
rol23
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 14:30

  St/2 написав:Investor_33
Для меня это уже третья волна "всёрастущих инвесторов" на украинском рынке, не знаю как в этот раз, но все предыдущие уходили учится программировать...
Что-то мне подсказывает, третья волна - последняя))

)))
Ок, так и считаете что индекс УБ в интервале до 2-х лет не будет в моменте выше индекса S&P500 ?
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
Investor_33
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 14:32

  Аспирант1 написав:Да согласен...надо жижу хоть на 400 загнать и раздать))

продаешь нафту - покупаешь ракету.
хорошо, когда есть кто-то системный, способный сделать и то и другое.
чтобы все были довольны
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 14:56

Yuri_T а что в ракете много космонавтов на выход в стакане стоит?
Andrew2
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 15:06

Неужто по жиже отчет уже вышел?
“The wisest men follow their own direction” (Euripides)
"Побеждает только терпеливый" (Людовик XIV)
rusich
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