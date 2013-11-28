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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 17 кві, 2018 13:46
Красиво Doen пішов.
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Філ
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Додано: Вів 17 кві, 2018 14:13
Філ написав:
Красиво Doen пішов.
Всё уже давно идёт и будет переть далее...
Летом с Виталием спорил что УБа будет обгонять СиПу ... тогда отставание было 1400 пунктов, сейчас уже менее 900 и это при стабильной гривне!!!
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
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Додано: Вів 17 кві, 2018 14:23
Investor_33
Для меня это уже третья волна "всёрастущих инвесторов" на украинском рынке, не знаю как в этот раз, но все предыдущие уходили учится программировать...
Что-то мне подсказывает, третья волна - последняя))
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St/2
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Додано: Вів 17 кві, 2018 14:27
Да согласен...надо жижу хоть на 400 загнать и раздать))
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Аспирант1
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Додано: Вів 17 кві, 2018 14:28
St/2 написав:
...но все предыдущие уходили учится программировать..
не так важно, кто куда ушел, важно кто куда, в результате, пришел.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: Вів 17 кві, 2018 14:29
Аспирант1 написав:
Да согласен...надо жижу хоть на 400 загнать и раздать))
Видимо, уже начали "разгон". Начали со снятия стопов лонгистов под 112 грн)
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rol23
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Додано: Вів 17 кві, 2018 14:30
St/2 написав:Investor_33
Для меня это уже третья волна "всёрастущих инвесторов" на украинском рынке, не знаю как в этот раз, но все предыдущие уходили учится программировать...
Что-то мне подсказывает, третья волна - последняя))
)))
Ок, так и считаете что индекс УБ в интервале до 2-х лет не будет в моменте выше индекса S&P500 ?
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
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Investor_33
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Додано: Вів 17 кві, 2018 14:32
Аспирант1 написав:
Да согласен...надо жижу хоть на 400 загнать и раздать))
продаешь нафту - покупаешь ракету.
хорошо, когда есть кто-то системный, способный сделать и то и другое.
чтобы все были довольны
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: Вів 17 кві, 2018 14:56
Yuri_T а что в ракете много космонавтов на выход в стакане стоит?
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Andrew2
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Додано: Вів 17 кві, 2018 15:06
Неужто по жиже отчет уже вышел?
“The wisest men follow their own direction” (Euripides)
"Побеждает только терпеливый" (Людовик XIV)
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rusich
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