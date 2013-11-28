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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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В случае выплаты дивидендов и байбека по Авалю/дивиди по центру/дивиди по Авдею я планирую:

Идеи: портфель 2.9 5 19
1. Завести обратно на биржу средства в размере 100%
37%
7
2. Завести обратно на биржу средства в размере 50%
5%
1
3. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю доллар
16%
3
4. Не планирую заводить обратно и на полученные средства открою депозит в гривне
16%
3
5. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю недвижимость/другое
26%
5
Всього голосів : 19
Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 15:08

Пресс служба в фейсбуке клялась о хорошей чистой прибыли)
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 15:09

  rusich написав:Неужто по жиже отчет уже вышел?

нужно следить за движением рук, что сейчас будет расти.
хотя вполне может быть, что просто поливалка не закончилась у поливана ниже 100. уж больно большой сайз был.
Востаннє редагувалось Andrew2 в Вів 17 кві, 2018 15:10, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 15:09

  Аспирант1 написав:Пресс служба в фейсбуке клялась о хорошей чистой прибыли)

А пресс служба мотор сичи о хороших дивидендах)
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 15:18

  St/2 написав:Investor_33
Для меня это уже третья волна "всёрастущих инвесторов" на украинском рынке, не знаю как в этот раз, но все предыдущие уходили учится программировать...
Что-то мне подсказывает, третья волна - последняя))


Та какая там волна? Ну один инвестор бегает машет зелёным флагом и ещё один - красным. Остальные сидят, смотрят да лузгают семки.
Я в упор не вижу ни что писать, ни за что голосовать.
В борьбе обретёшь ты право своё.
lrs7719
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 15:20

  Investor_33 написав:
  Аспирант1 написав:Пресс служба в фейсбуке клялась о хорошей чистой прибыли)

А пресс служба мотор сичи о хороших дивидендах)


25 грн на акцию? Сколько там в процентах рост?
В борьбе обретёшь ты право своё.
lrs7719
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 15:20

  Andrew2 написав:
  rusich написав:Неужто по жиже отчет уже вышел?

нужно следить за движением рук, что сейчас будет расти.
хотя вполне может быть, что просто поливалка не закончилась у поливана ниже 100. уж больно большой сайз был.

ну что ж, будем тогда продолжать ловить стопы зеда :mrgreen:
“The wisest men follow their own direction” (Euripides)
"Побеждает только терпеливый" (Людовик XIV)
rusich
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 15:21

  Investor_33 написав:
  St/2 написав:Investor_33
Для меня это уже третья волна "всёрастущих инвесторов" на украинском рынке, не знаю как в этот раз, но все предыдущие уходили учится программировать...
Что-то мне подсказывает, третья волна - последняя))

)))
Ок, так и считаете что индекс УБ в интервале до 2-х лет не будет в моменте выше индекса S&P500 ?


Давайте отделять % от денег. Я считаю что в ближайшие 10 лет, див доходность + рост капитализации любых компаний которые будут в Индекса УБ, будет меньше, чем дивы которые выплатит SPY своим инвесторам в первом квартале сего года.

Любой заход в укрстоки, хотя бы на 5 млн дол, сделает индекс УБ 10 000, а вот с выходом будет проблема.
Гарантировать, что слаткоязычные манагеры хвостатого, не уговорят кого-то по пробовать, я не могут.
Потому, ДА, УБ может кратковременно быть выше S&P500, но позволит ли это заработать не бумажную прибыль? Совсем не уверен я.
St/2
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