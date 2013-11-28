Додано: Вів 17 кві, 2018 15:50

St/2

В том и дело что мне не нужны все дивиденды СиП, а вот от УБ по 10000 не откажусь. "Ваши слова бы ..."

З.Ы. Вернее я не имею возможности делать такие капитальные затраты что бы купить все дивиденды СиП. А вот УБ по 10000 на мои инвестиции это уже что-то..!

St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"

Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."