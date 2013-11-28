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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 17 кві, 2018 15:09
нужно следить за движением рук, что сейчас будет расти.
хотя вполне может быть, что просто поливалка не закончилась у поливана ниже 100. уж больно большой сайз был.
Востаннє редагувалось Andrew2 в Вів 17 кві, 2018 15:10, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 17 кві, 2018 15:09
А пресс служба мотор сичи о хороших дивидендах)
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
Додано: Вів 17 кві, 2018 15:18
Та какая там волна? Ну один инвестор бегает машет зелёным флагом и ещё один - красным. Остальные сидят, смотрят да лузгают семки.
Я в упор не вижу ни что писать, ни за что голосовать.
В борьбе обретёшь ты право своё.
Додано: Вів 17 кві, 2018 15:20
25 грн на акцию? Сколько там в процентах рост?
В борьбе обретёшь ты право своё.
Додано: Вів 17 кві, 2018 15:20
ну что ж, будем тогда продолжать ловить стопы зеда
“The wisest men follow their own direction” (Euripides)
"Побеждает только терпеливый" (Людовик XIV)
Додано: Вів 17 кві, 2018 15:21
Давайте отделять % от денег. Я считаю что в ближайшие 10 лет, див доходность + рост капитализации любых компаний которые будут в Индекса УБ, будет меньше, чем дивы которые выплатит SPY своим инвесторам в первом квартале сего года.
Любой заход в укрстоки, хотя бы на 5 млн дол, сделает индекс УБ 10 000, а вот с выходом будет проблема.
Гарантировать, что слаткоязычные манагеры хвостатого, не уговорят кого-то по пробовать, я не могут.
Потому, ДА, УБ может кратковременно быть выше S&P500, но позволит ли это заработать не бумажную прибыль? Совсем не уверен я.
Додано: Вів 17 кві, 2018 15:50
St/2
В том и дело что мне не нужны все дивиденды СиП, а вот от УБ по 10000 не откажусь. "Ваши слова бы ..."
З.Ы. Вернее я не имею возможности делать такие капитальные затраты что бы купить все дивиденды СиП. А вот УБ по 10000 на мои инвестиции это уже что-то..!
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
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