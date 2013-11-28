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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 1956195719581959

В случае выплаты дивидендов и байбека по Авалю/дивиди по центру/дивиди по Авдею я планирую:

Идеи: портфель 3.2 5 28
1. Завести обратно на биржу средства в размере 100%
29%
8
2. Завести обратно на биржу средства в размере 50%
11%
3
3. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю доллар
11%
3
4. Не планирую заводить обратно и на полученные средства открою депозит в гривне
14%
4
5. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю недвижимость/другое
36%
10
Всього голосів : 28
Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 20:16

Появилась новая информация с проектами решений по распределению прибыли.

Проект №2: 11,79 грн. на 1 акцию.

Проект №3: 0,00 грн. на 1 акцию.
https://akhz.metinvestholding.com/uploa ... 8.-pdf.pdf
Поднимаю что полегше
Спекуль35
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 21:45

Спекуль35
вчера мы успели обсудить эту новость.
что думаете?
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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