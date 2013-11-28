Проект №2: 11,79 грн. на 1 акцию.
Проект №3: 0,00 грн. на 1 акцию.
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 17 кві, 2018 20:16
Появилась новая информация с проектами решений по распределению прибыли.
Проект №2: 11,79 грн. на 1 акцию.
Проект №3: 0,00 грн. на 1 акцию.
Поднимаю что полегше
Додано: Вів 17 кві, 2018 21:45
Спекуль35
вчера мы успели обсудить эту новость.
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