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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 1956195719581959

В случае выплаты дивидендов и байбека по Авалю/дивиди по центру/дивиди по Авдею я планирую:

Идеи: портфель 3.3 5 32
1. Завести обратно на биржу средства в размере 100%
25%
8
2. Завести обратно на биржу средства в размере 50%
9%
3
3. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю доллар
13%
4
4. Не планирую заводить обратно и на полученные средства открою депозит в гривне
19%
6
5. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю недвижимость/другое
34%
11
Всього голосів : 32
Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 20:16

Появилась новая информация с проектами решений по распределению прибыли.

Проект №2: 11,79 грн. на 1 акцию.

Проект №3: 0,00 грн. на 1 акцию.
https://akhz.metinvestholding.com/uploa ... 8.-pdf.pdf
Поднимаю что полегше
Спекуль35
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 21:45

Спекуль35
вчера мы успели обсудить эту новость.
что думаете?
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 08:31

Вчерашние конские биды в авале по 0,3645-0,3655 и сделки по 0,37 несколько удивили меня. Но потом я пришел к выводу, что вход на текущих уровнях может быть интересен тем, кто пофиксил прибыль в центре и моторе и хочет быстро вывести деньги с биржы без уплаты налогов. Так что, не удивлюсь, если до 23 числа мы увидим сделки по 0,38.
“The wisest men follow their own direction” (Euripides)
"Побеждает только терпеливый" (Людовик XIV)
rusich
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 09:12

  Аспирант1 написав:Пресс служба в фейсбуке клялась о хорошей чистой прибыли)

є й інша думка:
Налоговый долг “Укрнафты” превысил 14 млрд гривен

http://ukrrudprom.ua/news/Nalogoviy_dol ... riven.html

як новий дизайн заправок?
Траурный ребрендинг: “Укрнафта” визуально потдвердила, что “заправка — это не парк развлечений”
http://ukrrudprom.ua/news/Traurniy_rebr ... avka_.html :)
ось так :(
d_12
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 09:14

Re: Идеи: портфель

  lrs7719 написав:Добавил бы "куплю другое".


куплю ОВДП, за відсутності цього пункту проголосував за депозит :)
ось так :(
d_12
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 09:16

  d_12 написав:
  lrs7719 написав:Добавил бы "куплю другое".


куплю ОВДП, за відсутності цього пункту проголосував за депозит :)

ОВДП предполагает завод средств на биржу
“The wisest men follow their own direction” (Euripides)
"Побеждает только терпеливый" (Людовик XIV)
rusich
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