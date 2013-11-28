Проект №2: 11,79 грн. на 1 акцию.
Проект №3: 0,00 грн. на 1 акцию.
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 17 кві, 2018 20:16
Появилась новая информация с проектами решений по распределению прибыли.
Проект №2: 11,79 грн. на 1 акцию.
Проект №3: 0,00 грн. на 1 акцию.
Поднимаю что полегше
Додано: Вів 17 кві, 2018 21:45
Спекуль35
вчера мы успели обсудить эту новость.
что думаете?
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Сер 18 кві, 2018 08:31
Вчерашние конские биды в авале по 0,3645-0,3655 и сделки по 0,37 несколько удивили меня. Но потом я пришел к выводу, что вход на текущих уровнях может быть интересен тем, кто пофиксил прибыль в центре и моторе и хочет быстро вывести деньги с биржы без уплаты налогов. Так что, не удивлюсь, если до 23 числа мы увидим сделки по 0,38.
“The wisest men follow their own direction” (Euripides)
"Побеждает только терпеливый" (Людовик XIV)
Додано: Сер 18 кві, 2018 09:12
є й інша думка:
як новий дизайн заправок?
ось так :(
Додано: Сер 18 кві, 2018 09:14
Re: Идеи: портфель
куплю ОВДП, за відсутності цього пункту проголосував за депозит
ось так :(
Додано: Сер 18 кві, 2018 09:16
ОВДП предполагает завод средств на биржу
“The wisest men follow their own direction” (Euripides)
"Побеждает только терпеливый" (Людовик XIV)
Додано: Сер 18 кві, 2018 09:24
А как на счет варианта: в связи с повышением экономической активности, ростом ВВП и т.д. ожидается хорошие результаты по ЧП в 2018 году? При частичном выкупе акций через байбэк, фф уменьшится с 1,8 до 0,5% (к примеру) и зайти объёмом в аваль вообще не будет возможным...
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
Додано: Сер 18 кві, 2018 09:43
Все может быть и легче будет манипулировать ценой для сквиза, там и 40 и 50 копеек легко нарисуют. Только выкупит ли по такой цене эмитент при сквизе? Это большой вопрос.
“The wisest men follow their own direction” (Euripides)
"Побеждает только терпеливый" (Людовик XIV)
Додано: Сер 18 кві, 2018 09:50
Re: Идеи: портфель
Вот я и надеюсь что будет такая цена что не выкупит. Что купить в замен? Мне интереснее ежегодные дивиденды с растущей прибыли...
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
Додано: Сер 18 кві, 2018 09:54
купите у Рината акции ГОКов, они похдодят под описание
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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