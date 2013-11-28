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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 1957195819591960

В случае выплаты дивидендов и байбека по Авалю/дивиди по центру/дивиди по Авдею я планирую:

Идеи: портфель 3.3 5 32
1. Завести обратно на биржу средства в размере 100%
25%
8
2. Завести обратно на биржу средства в размере 50%
9%
3
3. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю доллар
13%
4
4. Не планирую заводить обратно и на полученные средства открою депозит в гривне
19%
6
5. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю недвижимость/другое
34%
11
Всього голосів : 32
Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 10:08

Re: Идеи: портфель

  Yuri_T написав:купите у Рината акции ГОКов, они похдодят под описание

Имел когда то неосторожность зайти в ММКИ, так себе впечатления ... "на любителя" )))
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
Investor_33
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 10:33

Re: Идеи: портфель

Dragon ввел плату за хранение бумаг с 1-го марта.
стоимость 50 грн и выше в месяц...
Vikka
 
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  #<1 ... 1957195819591960
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