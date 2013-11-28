Имел когда то неосторожность зайти в ММКИ, так себе впечатления ... "на любителя" )))
|
|
|
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 18 кві, 2018 10:08
Re: Идеи: портфель
Имел когда то неосторожность зайти в ММКИ, так себе впечатления ... "на любителя" )))
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
Додано: Сер 18 кві, 2018 10:33
Re: Идеи: портфель
Dragon ввел плату за хранение бумаг с 1-го марта.
стоимость 50 грн и выше в месяц...
Додано: Сер 18 кві, 2018 10:50
Re: Идеи: портфель
скажите, есть уже результат по аваль за первый квартал?
ходят слухи что более 3х ярдов
Додано: Сер 18 кві, 2018 13:18
TATM
Коллеги, кто-то на собрние поехал?
Додано: Сер 18 кві, 2018 13:28
На сайте НБУ инфы по банкам пока нет.
В борьбе обретёшь ты право своё.
Додано: Сер 18 кві, 2018 15:03
реклама
|