ГПУ арестовала бизнес-центр инвесткомпании Dragon Capital в центре Киева

Суд по иску прокуратуры арестовал здание бизнес-центра "Торонто" в центре Киева, принадлежащее инвестиционной компании Dragon Capital.

Cоответствующее решение Печерский районный суд Киева принял 6 апреля, передает БизнесЦензор.



В частности, судпо иску генпрокуратуры решил наложить арест на объект недвижимости (общественный дом (офисный комплекс с подземным паркингом) общей площадью 10 567,4 кв. м.), который расположен по адресу: ул. Большая Васильковская, 98, в Голосеевском районе Киева, и принадлежат на праве частной собственности ООО "Ирпень-Будпроект-Плюс", запретив любым лицам распоряжаться указанным имуществом.



Согласно реестру юрлиц, владельцем ООО "Ирпень-Будпроект-Плюс" является кипрская "Дрэгон кэпитал инвестментс лимитенд", а по указанному адресу расположен бизнес центр "класса А" "Торонто".



Согласно материалам суда, ГПУ расследует злоупотребления служебным положением должностными лицами Департамента градостроительства и архитектуры Киевской городской государственной администрации при выдаче разрешительных документов на застройку Киева, а также подделку и использование поддельных документов по предварительному сговору группой лиц, в том числе должностными лицами ООО "Ирпень-Будпроект-Плюс".



Следствием установлено, что памятник культурного наследия "Жилой дом" по адресу: ул. Большая Васильковская (прежнее название - Красноармейская), 98, в Киеве, (дом жилой 1908-1910 года постройки, охранный номер 262) решением Исполкома Киевского горсовета от 18 ноября 1986 года №1107 взят на учет как памятник архитектуры местного значения.



В соответствии с информацией Министерства культуры от 3 марта 2018 года бывшей Государственной службой по охране национального культурного наследия предоставлялась только историко-градостроительное обоснование реабилитации здания-памятника архитектуры местного значения по указанному адресу, информация о предоставлении других согласований и разрешений по реконструкции (строительства) отсутствует.



Установлено, что право собственности на указанный дом зарегистрировано за ООО "Ирпень-Будпроект-Плюс" на основании договоров купли-продажи от 2008 года. После этого компанией и ГУ охраны культурного наследия КГГА заключен Охранный договор №2154, а также составлен акт технического состояния памятника архитектуры.



Согласно этому договору помимо прочего владелец должен содержать памятник в надлежащем состоянии, проводить строительные работы, изменять внешний вид только с согласия органа культурного наследия.



В январе 2009 года КГГА своим распоряжением представила разрешение на проектирование и реконструкцию существующего здания со строительством офисного комплекса с подземным паркингом. В апреле 2013 года органами ГАСИ выдан сертификат готовности объекта.



"Однако владельцем, начиная с 2011 года, были проведены строительные работы, в результате которых был уничтожен указанный объект культурного наследия, а на его месте построен торговый центр, при этом органом местного самоуправления предоставлялись разрешения о проведении реконструкции", – указывает прокуратура.



Кроме того, заказчиком строительства в нарушение действующего законодательства и соответствующих распоряжений Киевского городского совета (КГГА) по вводу объекта в эксплуатацию не оплачен паевой взнос в развитие инфраструктуры города Киева на сумму 4,4 млн грн.



В прокуратуре также утверждают, что обстоятельства, указывающие на возможную причастность должностных лиц ООО "Ирпень-Будпроект-Плюс" к совершению уголовных преступлений подтверждаются материалами выполненных поручений управлением Нацполиции и материалами уголовного производства.



В связи с этим прокурор попросил суд арестовать здание в качестве вещественного доказательства по делу.