Yuri_T написав:купите у Рината акции ГОКов, они похдодят под описание
Имел когда то неосторожность зайти в ММКИ, так себе впечатления ... "на любителя" )))
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))" Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
ГПУ арестовала бизнес-центр инвесткомпании Dragon Capital в центре Киева Суд по иску прокуратуры арестовал здание бизнес-центра "Торонто" в центре Киева, принадлежащее инвестиционной компании Dragon Capital. Cоответствующее решение Печерский районный суд Киева принял 6 апреля, передает БизнесЦензор.
В частности, судпо иску генпрокуратуры решил наложить арест на объект недвижимости (общественный дом (офисный комплекс с подземным паркингом) общей площадью 10 567,4 кв. м.), который расположен по адресу: ул. Большая Васильковская, 98, в Голосеевском районе Киева, и принадлежат на праве частной собственности ООО "Ирпень-Будпроект-Плюс", запретив любым лицам распоряжаться указанным имуществом.
Согласно реестру юрлиц, владельцем ООО "Ирпень-Будпроект-Плюс" является кипрская "Дрэгон кэпитал инвестментс лимитенд", а по указанному адресу расположен бизнес центр "класса А" "Торонто".
Согласно материалам суда, ГПУ расследует злоупотребления служебным положением должностными лицами Департамента градостроительства и архитектуры Киевской городской государственной администрации при выдаче разрешительных документов на застройку Киева, а также подделку и использование поддельных документов по предварительному сговору группой лиц, в том числе должностными лицами ООО "Ирпень-Будпроект-Плюс".
Следствием установлено, что памятник культурного наследия "Жилой дом" по адресу: ул. Большая Васильковская (прежнее название - Красноармейская), 98, в Киеве, (дом жилой 1908-1910 года постройки, охранный номер 262) решением Исполкома Киевского горсовета от 18 ноября 1986 года №1107 взят на учет как памятник архитектуры местного значения.
В соответствии с информацией Министерства культуры от 3 марта 2018 года бывшей Государственной службой по охране национального культурного наследия предоставлялась только историко-градостроительное обоснование реабилитации здания-памятника архитектуры местного значения по указанному адресу, информация о предоставлении других согласований и разрешений по реконструкции (строительства) отсутствует.
Установлено, что право собственности на указанный дом зарегистрировано за ООО "Ирпень-Будпроект-Плюс" на основании договоров купли-продажи от 2008 года. После этого компанией и ГУ охраны культурного наследия КГГА заключен Охранный договор №2154, а также составлен акт технического состояния памятника архитектуры.
Согласно этому договору помимо прочего владелец должен содержать памятник в надлежащем состоянии, проводить строительные работы, изменять внешний вид только с согласия органа культурного наследия.
В январе 2009 года КГГА своим распоряжением представила разрешение на проектирование и реконструкцию существующего здания со строительством офисного комплекса с подземным паркингом. В апреле 2013 года органами ГАСИ выдан сертификат готовности объекта.
"Однако владельцем, начиная с 2011 года, были проведены строительные работы, в результате которых был уничтожен указанный объект культурного наследия, а на его месте построен торговый центр, при этом органом местного самоуправления предоставлялись разрешения о проведении реконструкции", – указывает прокуратура.
Кроме того, заказчиком строительства в нарушение действующего законодательства и соответствующих распоряжений Киевского городского совета (КГГА) по вводу объекта в эксплуатацию не оплачен паевой взнос в развитие инфраструктуры города Киева на сумму 4,4 млн грн.
В прокуратуре также утверждают, что обстоятельства, указывающие на возможную причастность должностных лиц ООО "Ирпень-Будпроект-Плюс" к совершению уголовных преступлений подтверждаются материалами выполненных поручений управлением Нацполиции и материалами уголовного производства.
В связи с этим прокурор попросил суд арестовать здание в качестве вещественного доказательства по делу.
Акционеры ЧАО "Северный горно-обогатительный комбинат", ЧАО "Центральный горно-обогатительный комбинат" и ЧАО "Ингулецкий горно-обогатительный комбинат" (СевГОК, ЦГОК и ИнГОК), входящих в группу "Метинвест", намерены суммарно направить на выплату дивидендов по итогам 2017 года 4,86 млрд грн. Решения о распределении полученной ГОКами в 2017 году чистой прибыли и выплате дивидендов планируется принять на годовых собраниях акционеров предприятий 18 мая, передет БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Согласно проектам решений, на собрании СевГОКа предполагается из чистой прибыли за 2017 год в размере 7,79 млрд грн направить на выплату дивидендов 2,16 млрд грн, оставшуюся часть не распределять.
На собрании ЦГОКа предполагается из чистой прибыли за 2017 год в размере 2,71 млрд грн направить на выплату дивидендов 1,35 млрд грн, оставшуюся часть не распределять.
На собрании ИнГОКа планируется из чистой прибыли за 2017 год в размере 5,71 млрд грн направить на выплату дивидендов также 1,35 млрд грн, а оставшуюся часть не распределять. Источник: https://biz.censor.net.ua/n3061984