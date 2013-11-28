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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 1958195919601961

В случае выплаты дивидендов и байбека по Авалю/дивиди по центру/дивиди по Авдею я планирую:

Идеи: портфель 3.2 5 34
1. Завести обратно на биржу средства в размере 100%
26%
9
2. Завести обратно на биржу средства в размере 50%
9%
3
3. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю доллар
15%
5
4. Не планирую заводить обратно и на полученные средства открою депозит в гривне
18%
6
5. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю недвижимость/другое
32%
11
Всього голосів : 34
Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 18:03

zzzzzz

Рабочие говорят, работать на Первомайском карьере трудно, и за такую работу за границей платят больше


сильно
DmitryZP
 
Повідомлень: 3876
З нами з: 04.11.11
Подякував: 16 раз.
Подякували: 616 раз.
 
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  #<1 ... 1958195919601961
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