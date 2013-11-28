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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 1958195919601961

В случае выплаты дивидендов и байбека по Авалю/дивиди по центру/дивиди по Авдею я планирую:

Идеи: портфель 3.2 5 36
1. Завести обратно на биржу средства в размере 100%
28%
10
2. Завести обратно на биржу средства в размере 50%
8%
3
3. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю доллар
14%
5
4. Не планирую заводить обратно и на полученные средства открою депозит в гривне
19%
7
5. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю недвижимость/другое
31%
11
Всього голосів : 36
Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 18:03

zzzzzz

Рабочие говорят, работать на Первомайском карьере трудно, и за такую работу за границей платят больше


сильно
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 23:10

Глобальные инвесторы начали готовиться к падению рынков
https://www.finanz.ru/novosti/fondy/glo ... 1021500096

p.s. штаты росли итак как никогда долго..
vladislavlvov
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 08:32

  Vikka написав:скажите, есть уже результат по аваль за первый квартал?
ходят слухи что более 3х ярдов

Если подтвердится то на байбэке аваль недосчитается много акций..
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 08:35

  vladislavlvov написав:Глобальные инвесторы начали готовиться к падению рынков
https://www.finanz.ru/novosti/fondy/glo ... 1021500096

p.s. штаты росли итак как никогда долго..

Слишком много говорят об этом падении. Думаю 2018-19 пройдут спокойно. Субъективно конечно...
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 08:42

  Investor_33 написав:
  vladislavlvov написав:Глобальные инвесторы начали готовиться к падению рынков
https://www.finanz.ru/novosti/fondy/glo ... 1021500096

p.s. штаты росли итак как никогда долго..

Слишком много говорят об этом падении. Думаю 2018-19 пройдут спокойно. Субъективно конечно...


Меньше лозунгов, а думать вообще вредно. Давайте по сути. На сборы Аваля кто едет?
В борьбе обретёшь ты право своё.
lrs7719
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 08:47

Брент уже к 74 подошел. Но конечно это никак не влияет на стоимость акций Укрнафты ((

Сегодня уже забрал решение суда и судовый наказ ,завтра отвезу доки в исполнительную.
Суд все требования удовлетворил, апелляцию Укрнафта не подавала.

Кому нужен адвокат могу дать контакты ( Киев) пишите в личку.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 08:48

Re: Идеи: портфель

  lrs7719 написав:Меньше лозунгов, а думать вообще вредно. Давайте по сути. На сборы Аваля кто едет?

Как же делать инвестиции то не думая? У нас в инженерии не принято не думать. )))
Физически не могу присутствовать, но возможно отправлю человечка на ОСА...
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 08:53

  Investor_33 написав:
  vladislavlvov написав:Глобальные инвесторы начали готовиться к падению рынков
https://www.finanz.ru/novosti/fondy/glo ... 1021500096

p.s. штаты росли итак как никогда долго..

Слишком много говорят об этом падении. Думаю 2018-19 пройдут спокойно. Субъективно конечно...

+ Если все говорят о пипице, скорее всего, его не будет. Или будет наоборот. Черные лебеди любят прилетать, когда все счастливы и ждут вечного роста :)
Andrew2
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 09:27

Re: Идеи: портфель

Планирую ехать на сборы Аваля. Это ж в киеве??
klokol
 
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