Рабочие говорят, работать на Первомайском карьере трудно, и за такую работу за границей платят больше
сильно
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 18 кві, 2018 18:03
zzzzzz
сильно
Додано: Сер 18 кві, 2018 23:10
Глобальные инвесторы начали готовиться к падению рынков
p.s. штаты росли итак как никогда долго..
Додано: Чет 19 кві, 2018 08:32
Если подтвердится то на байбэке аваль недосчитается много акций..
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
Додано: Чет 19 кві, 2018 08:35
Слишком много говорят об этом падении. Думаю 2018-19 пройдут спокойно. Субъективно конечно...
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
Додано: Чет 19 кві, 2018 08:42
Меньше лозунгов, а думать вообще вредно. Давайте по сути. На сборы Аваля кто едет?
В борьбе обретёшь ты право своё.
Додано: Чет 19 кві, 2018 08:47
Брент уже к 74 подошел. Но конечно это никак не влияет на стоимость акций Укрнафты ((
Сегодня уже забрал решение суда и судовый наказ ,завтра отвезу доки в исполнительную.
Суд все требования удовлетворил, апелляцию Укрнафта не подавала.
Кому нужен адвокат могу дать контакты ( Киев) пишите в личку.
Живите своим умом!
Додано: Чет 19 кві, 2018 08:48
Re: Идеи: портфель
Как же делать инвестиции то не думая? У нас в инженерии не принято не думать. )))
Физически не могу присутствовать, но возможно отправлю человечка на ОСА...
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
Додано: Чет 19 кві, 2018 08:53
+ Если все говорят о пипице, скорее всего, его не будет. Или будет наоборот. Черные лебеди любят прилетать, когда все счастливы и ждут вечного роста
Додано: Чет 19 кві, 2018 09:27
Re: Идеи: портфель
Планирую ехать на сборы Аваля. Это ж в киеве??
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