Публiчне акцiонерне товариство «Райффайзен Банк Аваль» (далi - Банк) на пiдставi Реєстру власникiв iменних цiнних паперiв станом на 30 березня 2018 року, отриманого вiд Публiчного акцiонерного товариства «Нацiональний депозитарiй України» 04 квiтня 2018 року, повiдомляє про зменшення частки iстотного учасника Райффайзен Банк Iнтернацiональ АГ (далi - Iстотний Учасник) у статутному капiталi Банку з 68,2525 вiдсотка до 68,2438 вiдсотка загальної кiлькостi голосуючих акцiй Банку. При цьому, частка Iстотного Учасника в загальнiй кiлькостi акцiй Банку зменшилася з 68,2751 вiдсотка до 68,2664 вiдсотка. Райффайзен Банк Iнтернацiональ АГ зареєстрований в реєстрi компанiй Комерцiйного суду м. Вiдня за номером FN 122119 m; мiсцезнаходження: буд. 9, вул. Ам Штадтпарк, А-1030, м. Вiдень, Австрiя. Зменшення частки простих iменних акцiй Банку у власностi Iстотного Учасника вiдбулося за наслiдками продажу акцiй на вторинному ринку.
Публiчне акцiонерне товариство «Райффайзен Банк Аваль» (далi - Банк) на пiдставi Реєстру власникiв iменних цiнних паперiв станом на 30 березня 2018 року, отриманого вiд Публiчного акцiонерного товариства «Нацiональний депозитарiй України» 04 квiтня 2018 року, повiдомляє про зменшення частки iстотного учасника Райффайзен Банк Iнтернацiональ АГ (далi - Iстотний Учасник) у статутному капiталi Банку з 68,2525 вiдсотка до 68,2438 вiдсотка загальної кiлькостi голосуючих акцiй Банку. При цьому, частка Iстотного Учасника в загальнiй кiлькостi акцiй Банку зменшилася з 68,2751 вiдсотка до 68,2664 вiдсотка. Райффайзен Банк Iнтернацiональ АГ зареєстрований в реєстрi компанiй Комерцiйного суду м. Вiдня за номером FN 122119 m; мiсцезнаходження: буд. 9, вул. Ам Штадтпарк, А-1030, м. Вiдень, Австрiя. Зменшення частки простих iменних акцiй Банку у власностi Iстотного Учасника вiдбулося за наслiдками продажу акцiй на вторинному ринку.
Кернел стал маркет-мейкером по фьючерсам на курс доллар США - гривна На срочном рынке появился новый маркет-мейкер – компания Кернел – который поддерживает двухсторонние котировки по фьючерсным контрактам по курсу доллар США – украинская гривна с объемом от 1 миллиона долларов США в каждую сторону в течении 70% времени основной торговой сессии.
Фьючерсный контракт на курс доллар США – украинская гривна – с одной стороны позволяет снять спекулятивное давление на валютный рынок, а с другой стороны позволяет компаниям реального сектора минимизировать негативное влияние изменения курса на финансовый результат деятельности.
"Являясь одним из самых больших экспортёров сельскохозяйственной продукции компания Кернел является инноватором в использовании финансовых инструментов в своей экономической деятельности", прокомментировал новость Олег Ткаченко, Глава Правления "Украинской биржи", - "Я уверен, что вместе с таким партнером мы значительно увеличим ликвидность валютных фьючерсов и дадим возможность хеджировать валютные риски в больших объемах, что значительно повысит инвестиционную привлекательность Украины".