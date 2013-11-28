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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 1959196019611962

В случае выплаты дивидендов и байбека по Авалю/дивиди по центру/дивиди по Авдею я планирую:

Идеи: портфель 3.2 5 36
1. Завести обратно на биржу средства в размере 100%
28%
10
2. Завести обратно на биржу средства в размере 50%
8%
3
3. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю доллар
14%
5
4. Не планирую заводить обратно и на полученные средства открою депозит в гривне
19%
7
5. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю недвижимость/другое
31%
11
Всього голосів : 36
Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 10:26

Публiчне акцiонерне товариство «Райффайзен Банк Аваль» (далi - Банк) на пiдставi Реєстру
власникiв iменних цiнних паперiв станом на 30 березня 2018 року, отриманого вiд Публiчного
акцiонерного товариства «Нацiональний депозитарiй України» 04 квiтня 2018 року, повiдомляє
про зменшення частки iстотного учасника Райффайзен Банк Iнтернацiональ АГ (далi - Iстотний
Учасник) у статутному капiталi Банку з 68,2525 вiдсотка до 68,2438 вiдсотка загальної кiлькостi
голосуючих акцiй Банку. При цьому, частка Iстотного Учасника в загальнiй кiлькостi акцiй Банку
зменшилася з 68,2751 вiдсотка до 68,2664 вiдсотка.
Райффайзен Банк Iнтернацiональ АГ зареєстрований в реєстрi компанiй Комерцiйного суду м.
Вiдня за номером FN 122119 m; мiсцезнаходження: буд. 9, вул. Ам Штадтпарк, А-1030, м. Вiдень,
Австрiя.
Зменшення частки простих iменних акцiй Банку у власностi Iстотного Учасника вiдбулося за
наслiдками продажу акцiй на вторинному ринку.


Продали 5,3 млн акций
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 10:27

  zzzzzz написав:Брент уже к 74 подошел. Но конечно это никак не влияет на стоимость акций Укрнафты ((

Сегодня уже забрал решение суда и судовый наказ ,завтра отвезу доки в исполнительную.
Суд все требования удовлетворил, апелляцию Укрнафта не подавала.

Кому нужен адвокат могу дать контакты ( Киев) пишите в личку.


дайте контакты пожалуйста
Vikka
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 10:29

  zzzzzz написав:
Публiчне акцiонерне товариство «Райффайзен Банк Аваль» (далi - Банк) на пiдставi Реєстру
власникiв iменних цiнних паперiв станом на 30 березня 2018 року, отриманого вiд Публiчного
акцiонерного товариства «Нацiональний депозитарiй України» 04 квiтня 2018 року, повiдомляє
про зменшення частки iстотного учасника Райффайзен Банк Iнтернацiональ АГ (далi - Iстотний
Учасник) у статутному капiталi Банку з 68,2525 вiдсотка до 68,2438 вiдсотка загальної кiлькостi
голосуючих акцiй Банку. При цьому, частка Iстотного Учасника в загальнiй кiлькостi акцiй Банку
зменшилася з 68,2751 вiдсотка до 68,2664 вiдсотка.
Райффайзен Банк Iнтернацiональ АГ зареєстрований в реєстрi компанiй Комерцiйного суду м.
Вiдня за номером FN 122119 m; мiсцезнаходження: буд. 9, вул. Ам Штадтпарк, А-1030, м. Вiдень,
Австрiя.
Зменшення частки простих iменних акцiй Банку у власностi Iстотного Учасника вiдбулося за
наслiдками продажу акцiй на вторинному ринку.


Продали 5,3 млн акций


небольшая премия ТОПу
Vikka
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 10:38

Vikka

написал в личку
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 10:45

  zzzzzz написав:Vikka

написал в личку

спасибо!
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 10:55

Кернел стал маркет-мейкером по фьючерсам на курс доллар США - гривна
На срочном рынке появился новый маркет-мейкер – компания Кернел – который поддерживает двухсторонние котировки по фьючерсным контрактам по курсу доллар США – украинская гривна с объемом от 1 миллиона долларов США в каждую сторону в течении 70% времени основной торговой сессии.

Фьючерсный контракт на курс доллар США – украинская гривна – с одной стороны позволяет снять спекулятивное давление на валютный рынок, а с другой стороны позволяет компаниям реального сектора минимизировать негативное влияние изменения курса на финансовый результат деятельности.



"Являясь одним из самых больших экспортёров сельскохозяйственной продукции компания Кернел является инноватором в использовании финансовых инструментов в своей экономической деятельности", прокомментировал новость Олег Ткаченко, Глава Правления "Украинской биржи", - "Я уверен, что вместе с таким партнером мы значительно увеличим ликвидность валютных фьючерсов и дадим возможность хеджировать валютные риски в больших объемах, что значительно повысит инвестиционную привлекательность Украины".

http://www.ux.ua/a9111/?nt=101


По моим наблюдениям новый ММ не париться , становится двумя лотами по 1000 и все
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 11:17

Re: Идеи: портфель

  alextov написав:Подскажите плз кто знает ...
Для участия в ОСА паспорта достаточно ?
Никаких дополнительных справок, предварительных регистраций не нужно?
Просто прийти с паспортом и улыбаться ?

Достаточно, можно и не улыбаться.
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