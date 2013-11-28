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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 1960196119621963

В случае выплаты дивидендов и байбека по Авалю/дивиди по центру/дивиди по Авдею я планирую:

Идеи: портфель 3.2 5 36
1. Завести обратно на биржу средства в размере 100%
28%
10
2. Завести обратно на биржу средства в размере 50%
8%
3
3. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю доллар
14%
5
4. Не планирую заводить обратно и на полученные средства открою депозит в гривне
19%
7
5. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю недвижимость/другое
31%
11
Всього голосів : 36
Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 11:43

  rusich написав:
  zzzzzz написав:Сегодня уже забрал решение суда и судовый наказ ,завтра отвезу доки в исполнительную.
Суд все требования удовлетворил, апелляцию Укрнафта не подавала.

На вырученный куш планируешь докупать нафту?


Я в январе на 90% докупил , так сказать авансом )))
Часть успел выше 130+ продать , потом опять откупил....сейчас выше 115 потрошки продаю

У меня дивов сумма маленькая , а Юнафа уже у меня много ) Если и буду докупать то ниже 100
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 11:56

  Andrew2 написав:
  Investor_33 написав:
  vladislavlvov написав:Глобальные инвесторы начали готовиться к падению рынков
https://www.finanz.ru/novosti/fondy/glo ... 1021500096

p.s. штаты росли итак как никогда долго..

Слишком много говорят об этом падении. Думаю 2018-19 пройдут спокойно. Субъективно конечно...

+ Если все говорят о пипице, скорее всего, его не будет. Или будет наоборот. Черные лебеди любят прилетать, когда все счастливы и ждут вечного роста :)

После 9 лет роста СП500, в США несчастных мало.
Для бизнесциклов горизонт в год конечно не о чем но все же.
Бонды уже 2 года как падают. Акции растут давно.
Сырье два года как растет. Безработица минимальная в США.
ФРС ставочку конечно подымают, что бы было меньше пару и котел не разорвало.
Но высокое сырье + высокие ставки будут угнетать спрос, а это тормознет прибыль компаний (хотя снижение налогов очень даже аргумент в США).
Так что кризис он будет, но на этот раз долбанет по развивающимся рынкам (рашка в 2008 отделалась легким испугом).
St/2
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 12:51

  Yuri_T написав:
  rusich написав:На вырученный куш планируешь докупать нафту?

автомобиль Москвич, новая модель (с)

И костюм с отливом :lol:
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 13:13

Re: Идеи: портфель

ПО УНАФ подскажите. Дата отсечки 20 октября 2014? Какая сумма дивидендов на 1 акцию на этот день??? У меня было 210 акций - наверное нет смысла дёргаться с судом??
klokol
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 13:19

klokol
10 апреля закончился срок исковой давности.
можно попробовать обосновать уважительность причин пропуска срока.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 13:40

Yuri_T
ок, а сумма? целесообразность упирается в сумму.
klokol
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 13:47

klokol

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70 грн на акцию
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 13:51

klokol
1.совокупно 65,5061грн./акция чистыми
2. 36,577 грн./акция - инфляционных (по 28.02.18г. включительно)
3. 5,874 грн./акция - 3% годовых.
итого: 107,96 грн./акция
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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