Я в январе на 90% докупил , так сказать авансом )))
Часть успел выше 130+ продать , потом опять откупил....сейчас выше 115 потрошки продаю
У меня дивов сумма маленькая , а Юнафа уже у меня много ) Если и буду докупать то ниже 100
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 19 кві, 2018 11:43
Я в январе на 90% докупил , так сказать авансом )))
Часть успел выше 130+ продать , потом опять откупил....сейчас выше 115 потрошки продаю
У меня дивов сумма маленькая , а Юнафа уже у меня много ) Если и буду докупать то ниже 100
Живите своим умом!
Додано: Чет 19 кві, 2018 11:56
После 9 лет роста СП500, в США несчастных мало.
Для бизнесциклов горизонт в год конечно не о чем но все же.
Бонды уже 2 года как падают. Акции растут давно.
Сырье два года как растет. Безработица минимальная в США.
ФРС ставочку конечно подымают, что бы было меньше пару и котел не разорвало.
Но высокое сырье + высокие ставки будут угнетать спрос, а это тормознет прибыль компаний (хотя снижение налогов очень даже аргумент в США).
Так что кризис он будет, но на этот раз долбанет по развивающимся рынкам (рашка в 2008 отделалась легким испугом).
Додано: Чет 19 кві, 2018 12:51
И костюм с отливом
Живите своим умом!
Додано: Чет 19 кві, 2018 13:13
Re: Идеи: портфель
ПО УНАФ подскажите. Дата отсечки 20 октября 2014? Какая сумма дивидендов на 1 акцию на этот день??? У меня было 210 акций - наверное нет смысла дёргаться с судом??
Додано: Чет 19 кві, 2018 13:19
klokol
10 апреля закончился срок исковой давности.
можно попробовать обосновать уважительность причин пропуска срока.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Чет 19 кві, 2018 13:51
klokol
1.совокупно 65,5061грн./акция чистыми
2. 36,577 грн./акция - инфляционных (по 28.02.18г. включительно)
3. 5,874 грн./акция - 3% годовых.
итого: 107,96 грн./акция
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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