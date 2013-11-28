Слишком много говорят об этом падении. Думаю 2018-19 пройдут спокойно. Субъективно конечно...
+ Если все говорят о пипице, скорее всего, его не будет. Или будет наоборот. Черные лебеди любят прилетать, когда все счастливы и ждут вечного роста
После 9 лет роста СП500, в США несчастных мало. Для бизнесциклов горизонт в год конечно не о чем но все же. Бонды уже 2 года как падают. Акции растут давно. Сырье два года как растет. Безработица минимальная в США. ФРС ставочку конечно подымают, что бы было меньше пару и котел не разорвало. Но высокое сырье + высокие ставки будут угнетать спрос, а это тормознет прибыль компаний (хотя снижение налогов очень даже аргумент в США). Так что кризис он будет, но на этот раз долбанет по развивающимся рынкам (рашка в 2008 отделалась легким испугом).
НКЦБФР предоставила возможность торговцам ценными бумагами оказывать посреднические услуги физическим лицам для проведения валютных операций предусмотренных индивидуальной электронной лицензией, а именно, осуществления инвестиций за границу.
Соответствующие изменения в Правила (условия) осуществления деятельности по торговле ценными бумагами: брокерской деятельности, дилерской деятельности, андеррайтинга, управления ценными бумагами утверждены решением от 15 марта 2018 года № 142, которое вступит в силу со дня его официального опубликования