zzzzzz написав:http://jurliga.ligazakon.ua/news/2018/4/19/169701.htmНКЦБФР предоставила возможность торговцам ценными бумагами оказывать посреднические услуги физическим лицам для проведения валютных операций предусмотренных индивидуальной электронной лицензией, а именно, осуществления инвестиций за границу.
Соответствующие изменения в Правила (условия) осуществления деятельности по торговле ценными бумагами: брокерской деятельности, дилерской деятельности, андеррайтинга, управления ценными бумагами утверждены решением от 15 марта 2018 года № 142, которое вступит в силу со дня его официального опубликования
Кроме того, документом введено понятие «иностранная инвестиционная фирма», расширены инструменты инвестирования для инвесторов, предоставлена возможность торговцу ценными бумагами проводить операции за пределами Украины при участии иностранной инвестиционной фирмы, а также установлена возможность использовать отчеты иностранных инвестиционных фирм для внутреннего учета и отчетности.