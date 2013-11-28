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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 1961196219631964

В случае выплаты дивидендов и байбека по Авалю/дивиди по центру/дивиди по Авдею я планирую:

Идеи: портфель 3.2 5 37
1. Завести обратно на биржу средства в размере 100%
27%
10
2. Завести обратно на биржу средства в размере 50%
8%
3
3. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю доллар
16%
6
4. Не планирую заводить обратно и на полученные средства открою депозит в гривне
19%
7
5. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю недвижимость/другое
30%
11
Всього голосів : 37
Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 21:01

  zzzzzz написав:http://jurliga.ligazakon.ua/news/2018/4/19/169701.htm

НКЦБФР предоставила возможность торговцам ценными бумагами оказывать посреднические услуги физическим лицам для проведения валютных операций предусмотренных индивидуальной электронной лицензией, а именно, осуществления инвестиций за границу.

Соответствующие изменения в Правила (условия) осуществления деятельности по торговле ценными бумагами: брокерской деятельности, дилерской деятельности, андеррайтинга, управления ценными бумагами утверждены решением от 15 марта 2018 года № 142, которое вступит в силу со дня его официального опубликования


Кроме того, документом введено понятие «иностранная инвестиционная фирма», расширены инструменты инвестирования для инвесторов, предоставлена возможность торговцу ценными бумагами проводить операции за пределами Украины при участии иностранной инвестиционной фирмы, а также установлена возможность использовать отчеты иностранных инвестиционных фирм для внутреннего учета и отчетности.
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Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 21:17

http://oilreview.kiev.ua/2018/04/19/rez ... 17-2018gg/


Хорошая таблица по аукционам Укрнафты

Если сравнивать 1 кв 17 и 18 гг то видно что реализация сильно отличается.
В 1кв17 реализовано 189 тыс.т средняя цена 12 380 грн/т
В 1кв18 реализовано 441 тыс.т ------------ 16 022 грн/т

Падение добычи за 1 кв составило 3% рост цены +29%
Ладно, это я сам себя пытаюсь порадовать все равно Беня своего гешефта не упустит и Карташова никто не посадит (((
Живите своим умом!
zzzzzz
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