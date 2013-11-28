RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Идеи: портфель

Идеи: портфель
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 1962196319641965>

В случае выплаты дивидендов и байбека по Авалю/дивиди по центру/дивиди по Авдею я планирую:

Идеи: портфель 3.2 5 37
1. Завести обратно на биржу средства в размере 100%
27%
10
2. Завести обратно на биржу средства в размере 50%
8%
3
3. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю доллар
16%
6
4. Не планирую заводить обратно и на полученные средства открою депозит в гривне
19%
7
5. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю недвижимость/другое
30%
11
Всього голосів : 37
Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 21:01

  zzzzzz написав:http://jurliga.ligazakon.ua/news/2018/4/19/169701.htm

НКЦБФР предоставила возможность торговцам ценными бумагами оказывать посреднические услуги физическим лицам для проведения валютных операций предусмотренных индивидуальной электронной лицензией, а именно, осуществления инвестиций за границу.

Соответствующие изменения в Правила (условия) осуществления деятельности по торговле ценными бумагами: брокерской деятельности, дилерской деятельности, андеррайтинга, управления ценными бумагами утверждены решением от 15 марта 2018 года № 142, которое вступит в силу со дня его официального опубликования


Кроме того, документом введено понятие «иностранная инвестиционная фирма», расширены инструменты инвестирования для инвесторов, предоставлена возможность торговцу ценными бумагами проводить операции за пределами Украины при участии иностранной инвестиционной фирмы, а также установлена возможность использовать отчеты иностранных инвестиционных фирм для внутреннего учета и отчетности.
komp
1
 
Повідомлень: 7626
З нами з: 08.11.07
Подякував: 1663 раз.
Подякували: 2852 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 21:17

http://oilreview.kiev.ua/2018/04/19/rez ... 17-2018gg/


Хорошая таблица по аукционам Укрнафты

Если сравнивать 1 кв 17 и 18 гг то видно что реализация сильно отличается.
В 1кв17 реализовано 189 тыс.т средняя цена 12 380 грн/т
В 1кв18 реализовано 441 тыс.т ------------ 16 022 грн/т

Падение добычи за 1 кв составило 3% рост цены +29%
Ладно, это я сам себя пытаюсь порадовать все равно Беня своего гешефта не упустит и Карташова никто не посадит (((
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 26922
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2601 раз.
Подякували: 3677 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Чет 19 кві, 2018 22:49

  zzzzzz написав:Ладно, это я сам себя пытаюсь порадовать...

мы тоже можем порадоваться, видя тебя радостным :mrgreen: :mrgreen:
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 12618
З нами з: 09.10.08
Подякував: 1697 раз.
Подякували: 3369 раз.
 
Профіль
5
2
Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 00:24

  komp написав:
  zzzzzz написав:http://jurliga.ligazakon.ua/news/2018/4/19/169701.htm

НКЦБФР предоставила возможность торговцам ценными бумагами оказывать посреднические услуги физическим лицам для проведения валютных операций предусмотренных индивидуальной электронной лицензией, а именно, осуществления инвестиций за границу.

Соответствующие изменения в Правила (условия) осуществления деятельности по торговле ценными бумагами: брокерской деятельности, дилерской деятельности, андеррайтинга, управления ценными бумагами утверждены решением от 15 марта 2018 года № 142, которое вступит в силу со дня его официального опубликования


Кроме того, документом введено понятие «иностранная инвестиционная фирма», расширены инструменты инвестирования для инвесторов, предоставлена возможность торговцу ценными бумагами проводить операции за пределами Украины при участии иностранной инвестиционной фирмы, а также установлена возможность использовать отчеты иностранных инвестиционных фирм для внутреннего учета и отчетности.

Еще бы заставить ДФС принимать отчеты иностранных инвестиционных фирм
St/2
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10297
З нами з: 02.09.08
Подякував: 656 раз.
Подякували: 1456 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 00:59

  St/2 написав:Так что кризис он будет, но на этот раз долбанет по развивающимся рынкам

кризис будет 100%, главное вопрос когда )) мы только начинаем из опы вылазить и хочется надеяться что облома в виде мирового кризиса не будет.
из укр. акций мусор в лице укрнафты еще даже не рос ))

отдельная мысль про УБ и недостаток активов для торговли - на так называемых "криптобиржах" в абсолютном мусоре где активом и не пахнет - есть ликвидность, роботы, стакан и активная торговля.
чтобы встряхнуть болото может всех сотрудников УБ нужно уволить ))

пара песен про "Keep On Rising".




baffet
 
Повідомлень: 335
З нами з: 11.02.16
Подякував: 16 раз.
Подякували: 52 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 09:40

А шо это было ?
У всех дневная свечка на индекс нарисовалась до 1910 без сделок
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 26922
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2601 раз.
Подякували: 3677 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 10:19

  Yuri_T написав:
  zzzzzz написав:Ладно, это я сам себя пытаюсь порадовать...

мы тоже можем порадоваться, видя тебя радостным :mrgreen: :mrgreen:


Юра, может хватит, как-то уже не смешно одно и тоже
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 26922
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2601 раз.
Подякували: 3677 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 10:31

  baffet написав:кризис будет 100%, главное вопрос когда )) мы только начинаем из опы вылазить и хочется надеяться что облома в виде мирового кризиса не будет.
из укр. акций мусор в лице укрнафты еще даже не рос ))


а я бы сказал, что толком еще и не падало

вопрос с санацией в свете предстоящего судебного разбирательства в Стокгольме приостановили, но непокрытые убытки в размере 250 (!) гривен на акцию не рассосались, так что самое интересное еще впереди
“The wisest men follow their own direction” (Euripides)
"Побеждает только терпеливый" (Людовик XIV)
rusich
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2950
З нами з: 28.12.08
Подякував: 930 раз.
Подякували: 997 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 10:40

  zzzzzz написав:А шо это было ?
У всех дневная свечка на индекс нарисовалась до 1910 без сделок


1911.45 магическая цифра. Кукл показал таргеты :)
Patria-o-Muerte
 
Повідомлень: 1202
З нами з: 26.11.13
Подякував: 944 раз.
Подякували: 251 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 10:45

Patria-o-Muerte

Самое любопытное что не было сделок даже для таргетирования )) Но курс понятен))

На конец года 2000 :lol: или сразу 2019 :lol:
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 26922
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2601 раз.
Подякували: 3677 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 1962196319641965>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Мой портфель. Статистика инвест активов Украина 1 ... 15, 16, 17
St/2 » Чет 28 лис, 2013 19:47
166 69866
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 гру, 2017 11:59
4884707
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (55760)
20.04.2018 11:52
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.