НКЦБФР предоставила возможность торговцам ценными бумагами оказывать посреднические услуги физическим лицам для проведения валютных операций предусмотренных индивидуальной электронной лицензией, а именно, осуществления инвестиций за границу.
Соответствующие изменения в Правила (условия) осуществления деятельности по торговле ценными бумагами: брокерской деятельности, дилерской деятельности, андеррайтинга, управления ценными бумагами утверждены решением от 15 марта 2018 года № 142, которое вступит в силу со дня его официального опубликования
Кроме того, документом введено понятие «иностранная инвестиционная фирма», расширены инструменты инвестирования для инвесторов, предоставлена возможность торговцу ценными бумагами проводить операции за пределами Украины при участии иностранной инвестиционной фирмы, а также установлена возможность использовать отчеты иностранных инвестиционных фирм для внутреннего учета и отчетности.
НКЦБФР предоставила возможность торговцам ценными бумагами оказывать посреднические услуги физическим лицам для проведения валютных операций предусмотренных индивидуальной электронной лицензией, а именно, осуществления инвестиций за границу.
Соответствующие изменения в Правила (условия) осуществления деятельности по торговле ценными бумагами: брокерской деятельности, дилерской деятельности, андеррайтинга, управления ценными бумагами утверждены решением от 15 марта 2018 года № 142, которое вступит в силу со дня его официального опубликования
Кроме того, документом введено понятие «иностранная инвестиционная фирма», расширены инструменты инвестирования для инвесторов, предоставлена возможность торговцу ценными бумагами проводить операции за пределами Украины при участии иностранной инвестиционной фирмы, а также установлена возможность использовать отчеты иностранных инвестиционных фирм для внутреннего учета и отчетности.
Еще бы заставить ДФС принимать отчеты иностранных инвестиционных фирм
St/2 написав:Так что кризис он будет, но на этот раз долбанет по развивающимся рынкам
кризис будет 100%, главное вопрос когда )) мы только начинаем из опы вылазить и хочется надеяться что облома в виде мирового кризиса не будет. из укр. акций мусор в лице укрнафты еще даже не рос ))
отдельная мысль про УБ и недостаток активов для торговли - на так называемых "криптобиржах" в абсолютном мусоре где активом и не пахнет - есть ликвидность, роботы, стакан и активная торговля. чтобы встряхнуть болото может всех сотрудников УБ нужно уволить ))
baffet написав:кризис будет 100%, главное вопрос когда )) мы только начинаем из опы вылазить и хочется надеяться что облома в виде мирового кризиса не будет. из укр. акций мусор в лице укрнафты еще даже не рос ))
а я бы сказал, что толком еще и не падало
вопрос с санацией в свете предстоящего судебного разбирательства в Стокгольме приостановили, но непокрытые убытки в размере 250 (!) гривен на акцию не рассосались, так что самое интересное еще впереди
“The wisest men follow their own direction” (Euripides) "Побеждает только терпеливый" (Людовик XIV)