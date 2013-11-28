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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 1963196419651966

В случае выплаты дивидендов и байбека по Авалю/дивиди по центру/дивиди по Авдею я планирую:

Идеи: портфель 3.2 5 37
1. Завести обратно на биржу средства в размере 100%
27%
10
2. Завести обратно на биржу средства в размере 50%
8%
3
3. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю доллар
16%
6
4. Не планирую заводить обратно и на полученные средства открою депозит в гривне
19%
7
5. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю недвижимость/другое
30%
11
Всього голосів : 37
Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 12:02

  Камикадзе написав:
  St/2 написав:
  Камикадзе написав:Вообще нужно посчитать потери на комиссии и спреде
До 2,5% в квартал (10% годовых) меня устроило бы
Попробую на минлоте

В деривативах 2,5х4 не равно 10, вполне и 15 может быть))



Прикинул:
Если брать по 26,8 (есть 5 фьючей = 5000 долларов) при текущем межбанке 26,2 то потери получаются 2,5% неполные два месяца до экспирации, соответственно получается больше 15% годовых
ММ стоит по 26,95 - это уже выливается в районе 20 % годовых
Дорого, для хеджа такой спред не подходит :(

Казино - угадать направление

это расценки по НДФам такие , кернел скорее всего хеджится будет ими же
master_the_market
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 12:03

  zzzzzz написав:Аваль + 1 381 млн за 1 кв

( 1 кв 17 - 1435 )

Предлагаете на слово верить как и тому что писал о более 3-х ярдов ЧП(но там хоть слухи были) ???)
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 12:14

Нашел, +1,381. 8)
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 12:27

Государственная фискальная служба описала имущество компании «Укрнафта» еще на 3,3 млрд грн.
https://realist.online/news/gfs-opisala ... -milliardy
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
Investor_33
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 12:51

  Investor_33 написав:Государственная фискальная служба описала имущество компании «Укрнафта» еще на 3,3 млрд грн.
https://realist.online/news/gfs-opisala ... -milliardy


По данным ГФС, налоговая задолженность «Укрнафты» на сегодня составляет около 15 млрд грн.
:o
“The wisest men follow their own direction” (Euripides)
"Побеждает только терпеливый" (Людовик XIV)
rusich
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