Камикадзе написав:Вообще нужно посчитать потери на комиссии и спреде До 2,5% в квартал (10% годовых) меня устроило бы Попробую на минлоте
В деривативах 2,5х4 не равно 10, вполне и 15 может быть))
Прикинул: Если брать по 26,8 (есть 5 фьючей = 5000 долларов) при текущем межбанке 26,2 то потери получаются 2,5% неполные два месяца до экспирации, соответственно получается больше 15% годовых ММ стоит по 26,95 - это уже выливается в районе 20 % годовых Дорого, для хеджа такой спред не подходит
Казино - угадать направление
это расценки по НДФам такие , кернел скорее всего хеджится будет ими же
Предлагаете на слово верить как и тому что писал о более 3-х ярдов ЧП(но там хоть слухи были) ???)
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))" Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))" Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))" Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."