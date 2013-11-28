Киев. 20 апреля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Собрание акционеров "Центрэнерго" утвердило

выплату дивидендов за 2017 год в размере 1 млрд 418 млн 297,3 тыс. грн, или 3,84

грн на акцию.

"Центрэнерго" заплатит государству 1,1 млрд грн дивидендов по результатам

финансово-хозяйственной деятельности в 2017 году", – написал и.о. главы Фонда

госимущества Виталий Трубаров на своем блоге в "Фейсбук".

Он напомнил, что государство владеет пакетом акций "Центрэнерго" в размере

78,2%.

В соответствии с законодательством, средства в государственный бюджет должны

быть перечислены до 1 июля текущего года, напомнил В.Трубаров.

Согласно протоколу собрания, на выплату дивидендов было решено направить 75%

чистой прибыли, тогда как на пополнение резервного фонда – 15%, еще 10% – на

фонд развития производства.

Как сообщалось, "Центрэнерго" в 2017 году увеличило чистую прибыль в 4,9 раза

(на 1 млрд 504,196 млн грн) по сравнению с 2016 годом – до 1 млрд 891,063 млн

грн.

Выручка компании выросла на 2,1% – до 10,919 млрд грн, а совокупная стоимость

активов – на 17,4%, до 10,074 млрд грн.

В протоколе также говорится, что на начало 2018 года нераспределенная прибыль

"Центрэнерго" составляла 2,966 млрд грн.