Камикадзе написав:Вообще нужно посчитать потери на комиссии и спреде До 2,5% в квартал (10% годовых) меня устроило бы Попробую на минлоте
В деривативах 2,5х4 не равно 10, вполне и 15 может быть))
Прикинул: Если брать по 26,8 (есть 5 фьючей = 5000 долларов) при текущем межбанке 26,2 то потери получаются 2,5% неполные два месяца до экспирации, соответственно получается больше 15% годовых ММ стоит по 26,95 - это уже выливается в районе 20 % годовых Дорого, для хеджа такой спред не подходит
Казино - угадать направление
это расценки по НДФам такие , кернел скорее всего хеджится будет ими же
Предлагаете на слово верить как и тому что писал о более 3-х ярдов ЧП(но там хоть слухи были) ???)
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))" Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))" Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))" Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
і трошки позитиву): Укрнафта вперше з 2006 року проведе електронні біржові торги природним газом власного видобутку. Про це повідомляє галузеве видання enkorr. Компанія вставила 4 млн куб. м - близько 5% місячної видобутку. Бюлетень торгів оприлюднено на Українській енергетичній біржі (УЕБ).
Філ написав:і трошки позитиву): Укрнафта вперше з 2006 року проведе електронні біржові торги природним газом власного видобутку. Про це повідомляє галузеве видання enkorr. Компанія вставила 4 млн куб. м - близько 5% місячної видобутку. Бюлетень торгів оприлюднено на Українській енергетичній біржі (УЕБ).
Были планы прекратить продажу газа Днепразоту со второго квартала, видимо планы накрылись медным тазом ))))
zzzzzz написав:Такое впечатление что все в АВДК прут из других бумаг )
обрати внимание на объемы по адресным заявкам. до 12 апреля их почти не было, т.е. реально выкупать начали с 11. итак: 11.04. - 17700 шт., цена 9,5 16.04. - 23000 шт., цена 10,6 17.04. - 25400 шт., цена 11,5 18.04. - 20800 шт., цена 11,6 19.04. - 81480 шт., цена 11,96 20.04. - ?? в понедельник увидим. и это помимо выкупа из стакана. или кто-то что-то знает и будут не только дивы в полном максимальном объеме, но и высокая цена на сквиз, или кто-то очень сильно рискует.
Киев. 20 апреля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Собрание акционеров "Центрэнерго" утвердило выплату дивидендов за 2017 год в размере 1 млрд 418 млн 297,3 тыс. грн, или 3,84 грн на акцию. "Центрэнерго" заплатит государству 1,1 млрд грн дивидендов по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2017 году", – написал и.о. главы Фонда госимущества Виталий Трубаров на своем блоге в "Фейсбук". Он напомнил, что государство владеет пакетом акций "Центрэнерго" в размере 78,2%. В соответствии с законодательством, средства в государственный бюджет должны быть перечислены до 1 июля текущего года, напомнил В.Трубаров. Согласно протоколу собрания, на выплату дивидендов было решено направить 75% чистой прибыли, тогда как на пополнение резервного фонда – 15%, еще 10% – на фонд развития производства. Как сообщалось, "Центрэнерго" в 2017 году увеличило чистую прибыль в 4,9 раза (на 1 млрд 504,196 млн грн) по сравнению с 2016 годом – до 1 млрд 891,063 млн грн. Выручка компании выросла на 2,1% – до 10,919 млрд грн, а совокупная стоимость активов – на 17,4%, до 10,074 млрд грн. В протоколе также говорится, что на начало 2018 года нераспределенная прибыль "Центрэнерго" составляла 2,966 млрд грн.