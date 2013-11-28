Киев. 20 апреля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – ПАО "ДТЭК Днипроэнерго"[DNEN] не будет выплачивать дивиденды по итогам работы в 2017 году, оставив полученные 979,22 млн грн чистой прибыли нераспределенной, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в компании. Как сообщалось, согласно повестке запланированного на 20 апреля собрания акционеров "ДТЭК Днипроэнерго"[DNEN], планировалось сменить наименование с ПАО на АО и оставить прибыль нераспределенной, не выплачивая дивиденды. "ДТЭК Днипроэнерго"[DNEN] в 2017 году сократило чистую прибыль в 2,3 раза (на 1 млрд 305,15 млн грн) по сравнению с 2016 годом – до 979,22 млн грн. В четвертом квартале минувшего года компания получила чистую прибыль 34,64 по сравнению с 2,05 млрд грн прибыли в последнем квартале 2016 года. Стоимость активов "ДТЭК Днипроэнерго"[DNEN] в 2017 году выросла до 22,44 млрд грн с 19,86 млрд грн, а собственный капитал – до 13,45 млрд грн с 10,23 млрд грн. "ДТЭК Днипроэнерго"[DNEN] в 2017 году сократило производство электроэнергии на 20,6% – до 10,24 млрд кВт-ч. Снижение производства было связано с дефицитом углей антрацитовой группы, добыча которого в стране осуществляется на оккупированных территориях Донбасса. Кроме того, производство тепловой энергии ТЭС "ДТЭК Днипроэнерго"[DNEN] в минувшем году сократилось на 15,2% – до 464,6 тыс. Гкал.
zzzzzz написав:Такое впечатление что все в АВДК прут из других бумаг )
обрати внимание на объемы по адресным заявкам. до 12 апреля их почти не было, т.е. реально выкупать начали с 11. итак: 11.04. - 17700 шт., цена 9,5 16.04. - 23000 шт., цена 10,6 17.04. - 25400 шт., цена 11,5 18.04. - 20800 шт., цена 11,6 19.04. - 81480 шт., цена 11,96 20.04. - ?? в понедельник увидим. и это помимо выкупа из стакана. или кто-то что-то знает и будут не только дивы в полном максимальном объеме, но и высокая цена на сквиз, или кто-то очень сильно рискует.
Наконец-то Кравцов что-то выдавил из себя о судьбе производства локомотивов в Украине в рамках локализации с Джеренал электрик.
"Укрзализныця" планирует осуществлять сервисные работы на тепловозах General Electric на базе собственных депо. В частности, первая партия тепловозов будет обслуживаться Мелитопольским локомотивным депо.
Об этом порталу LIGA.net сообщил руководитель компании Евгений Кравцов.
Он отметил, что работы по локализации производства поездов GE в Украине будут проводить частные компании. "Сейчас идет финальная стадия переговоров с украинскими производителями, которые уже этим летом должны приступить локализации производства. Уже не секрет, что это Крюковский вагонзавод", - отметил глава УЗ.
Участие предприятий Укрзализныци в реализации контракта находится на этапе организации сервиса. "Он будет осуществляться нашими сотрудниками на мощностях депо Укрзализныци в рамках наших технологических возможностей. Мы уже начали переговоры с американскими партнерами относительно организационной формы и порядка реализации этой части сотрудничества", - подчеркнул Кравцов.
Он добавил, что предварительно сервисное обслуживание первой партии тепловозов решено проводить в Мелитопольском локомотивном депо (Приднепровская железная дорога, Запорожская область).
По словам Кравцова, первые образцы тепловозов GE должны быть поставлены в Украину осенью.