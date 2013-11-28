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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 1964196519661967

В случае выплаты дивидендов и байбека по Авалю/дивиди по центру/дивиди по Авдею я планирую:

Идеи: портфель 3.2 5 38
1. Завести обратно на биржу средства в размере 100%
26%
10
2. Завести обратно на биржу средства в размере 50%
8%
3
3. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю доллар
18%
7
4. Не планирую заводить обратно и на полученные средства открою депозит в гривне
18%
7
5. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю недвижимость/другое
29%
11
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 19:53

Киев. 20 апреля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – ПАО "ДТЭК Днипроэнерго"[DNEN] не будет
выплачивать дивиденды по итогам работы в 2017 году, оставив полученные 979,22
млн грн чистой прибыли нераспределенной, сообщил агентству "Интерфакс-Украина"
источник в компании.
Как сообщалось, согласно повестке запланированного на 20 апреля собрания
акционеров "ДТЭК Днипроэнерго"[DNEN], планировалось сменить наименование с ПАО
на АО и оставить прибыль нераспределенной, не выплачивая дивиденды.
"ДТЭК Днипроэнерго"[DNEN] в 2017 году сократило чистую прибыль в 2,3 раза (на 1
млрд 305,15 млн грн) по сравнению с 2016 годом – до 979,22 млн грн. В четвертом
квартале минувшего года компания получила чистую прибыль 34,64 по сравнению с
2,05 млрд грн прибыли в последнем квартале 2016 года. Стоимость активов "ДТЭК
Днипроэнерго"[DNEN] в 2017 году выросла до 22,44 млрд грн с 19,86 млрд грн, а
собственный капитал – до 13,45 млрд грн с 10,23 млрд грн.
"ДТЭК Днипроэнерго"[DNEN] в 2017 году сократило производство электроэнергии на
20,6% – до 10,24 млрд кВт-ч. Снижение производства было связано с дефицитом
углей антрацитовой группы, добыча которого в стране осуществляется на
оккупированных территориях Донбасса. Кроме того, производство тепловой энергии
ТЭС "ДТЭК Днипроэнерго"[DNEN] в минувшем году сократилось на 15,2% – до 464,6
тыс. Гкал.
komp
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 20:13

  komp написав:
Киев. 20 апреля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Собрание акционеров "Центрэнерго" утвердило
выплату дивидендов за 2017 год в размере 1 млрд 418 млн 297,3 тыс. грн, или 3,84
грн на акцию.

Так собрание прошло 30 марта, а Трубадуров только 20 апреля об этом узнал ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 20:15

  zzzzzz написав:
  komp написав:
Киев. 20 апреля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Собрание акционеров "Центрэнерго" утвердило
выплату дивидендов за 2017 год в размере 1 млрд 418 млн 297,3 тыс. грн, или 3,84
грн на акцию.

Так собрание прошло 30 марта, а Трубадуров только 20 апреля об этом узнал ?

Він отримав прОтокол :)
komp
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 20:22

  Yuri_T написав:
  zzzzzz написав:Такое впечатление что все в АВДК прут из других бумаг )

обрати внимание на объемы по адресным заявкам. до 12 апреля их почти не было, т.е. реально выкупать начали с 11. итак:
11.04. - 17700 шт., цена 9,5
16.04. - 23000 шт., цена 10,6
17.04. - 25400 шт., цена 11,5
18.04. - 20800 шт., цена 11,6
19.04. - 81480 шт., цена 11,96
20.04. - ?? в понедельник увидим.
и это помимо выкупа из стакана.
или кто-то что-то знает и будут не только дивы в полном максимальном объеме, но и высокая цена на сквиз, или кто-то очень сильно рискует.

http://www.ux.ua/ru/marketdata/issueres ... ?code=AVDK

А почему ты сделки пишешь со сдвигом Т-1день ?
К примеру 17700 шт прошли 12.04. а ты пишешь их в 11.04 ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 20:28

  komp написав:
  zzzzzz написав:Так собрание прошло 30 марта, а Трубадуров только 20 апреля об этом узнал ?

Він отримав прОтокол :)

:lol: :lol: :lol:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 20:45

Наконец-то Кравцов что-то выдавил из себя о судьбе производства локомотивов в Украине в рамках локализации с Джеренал электрик.


"Укрзализныця" планирует осуществлять сервисные работы на тепловозах General Electric на базе собственных депо. В частности, первая партия тепловозов будет обслуживаться Мелитопольским локомотивным депо.

Об этом порталу LIGA.net сообщил руководитель компании Евгений Кравцов.

Он отметил, что работы по локализации производства поездов GE в Украине будут проводить частные компании. "Сейчас идет финальная стадия переговоров с украинскими производителями, которые уже этим летом должны приступить локализации производства. Уже не секрет, что это Крюковский вагонзавод", - отметил глава УЗ.

Участие предприятий Укрзализныци в реализации контракта находится на этапе организации сервиса. "Он будет осуществляться нашими сотрудниками на мощностях депо Укрзализныци в рамках наших технологических возможностей. Мы уже начали переговоры с американскими партнерами относительно организационной формы и порядка реализации этой части сотрудничества", - подчеркнул Кравцов.

Он добавил, что предварительно сервисное обслуживание первой партии тепловозов решено проводить в Мелитопольском локомотивном депо (Приднепровская железная дорога, Запорожская область).

По словам Кравцова, первые образцы тепловозов GE должны быть поставлены в Украину осенью.

http://cfts.org.ua/news/2018/04/20/tepl ... ole_46852/
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 21:27

  zzzzzz написав:http://www.ux.ua/ru/marketdata/issueres ... ?code=AVDK

А почему ты сделки пишешь со сдвигом Т-1день ?
К примеру 17700 шт прошли 12.04. а ты пишешь их в 11.04 ?

договариваются и подтверждают 11-го, а отражают в системе 12-го.
мне была интересна реальная динамика, потому и сдвинул на день.
17.04. они показали цену 10,6, но такой цены уже не было и бумага торговалась на гривну выше.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 21:50

Понял.
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zzzzzz
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