Киев. 20 апреля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – ПАО "ДТЭК Днипроэнерго"[DNEN] не будет

выплачивать дивиденды по итогам работы в 2017 году, оставив полученные 979,22

млн грн чистой прибыли нераспределенной, сообщил агентству "Интерфакс-Украина"

источник в компании.

Как сообщалось, согласно повестке запланированного на 20 апреля собрания

акционеров "ДТЭК Днипроэнерго"[DNEN], планировалось сменить наименование с ПАО

на АО и оставить прибыль нераспределенной, не выплачивая дивиденды.

"ДТЭК Днипроэнерго"[DNEN] в 2017 году сократило чистую прибыль в 2,3 раза (на 1

млрд 305,15 млн грн) по сравнению с 2016 годом – до 979,22 млн грн. В четвертом

квартале минувшего года компания получила чистую прибыль 34,64 по сравнению с

2,05 млрд грн прибыли в последнем квартале 2016 года. Стоимость активов "ДТЭК

Днипроэнерго"[DNEN] в 2017 году выросла до 22,44 млрд грн с 19,86 млрд грн, а

собственный капитал – до 13,45 млрд грн с 10,23 млрд грн.

"ДТЭК Днипроэнерго"[DNEN] в 2017 году сократило производство электроэнергии на

20,6% – до 10,24 млрд кВт-ч. Снижение производства было связано с дефицитом

углей антрацитовой группы, добыча которого в стране осуществляется на

оккупированных территориях Донбасса. Кроме того, производство тепловой энергии

ТЭС "ДТЭК Днипроэнерго"[DNEN] в минувшем году сократилось на 15,2% – до 464,6

тыс. Гкал.

