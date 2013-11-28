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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 23 кві, 2018 09:51
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Додано: Пон 23 кві, 2018 09:53
Serhij написав:
MSICH пропав
это означает что стакан наполняет только один участник.
только он и делает цены и акцептует сам себя.
по ходу никому больше мотор не интересен
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Kangaro
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Додано: Пон 23 кві, 2018 09:54
Serhij написав:
MSICH пропав
возможно, какое-то ограничение через НДУ на переход прав собственности, по "китайскому делу".
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: Пон 23 кві, 2018 09:56
Kangaro написав:
Добрый день.
Скажите, когда отсечка по дивам аваля?
видимо после собрания. В прошлые разы - в 10-х числах мая.
В борьбе обретёшь ты право своё.
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Додано: Пон 23 кві, 2018 10:05
MHP S.A.
Виплата дивідендів USD 0,7492 - оподатковувана сума брутто на акцію 15% - ставка
податку
USD 0,59682 -сума нетто на акцію
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Додано: Пон 23 кві, 2018 10:24
Yuri_T написав: Serhij написав:
MSICH пропав
возможно, какое-то ограничение через НДУ на переход прав собственности, по "китайскому делу".
арест акций судом
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Додано: Пон 23 кві, 2018 10:32
Служба безпеки проводить обшуки на публічному акціонерному товаристві "Мотор Січ" в Запоріжжі.
Таку інформацію "Українській правді" підтвердила прес-секретар СБУ Олена Гітлянська.
На питання чи проходять наразі обшуки на підприємстві, Гітлянська відповіла:
"Так. Зараз тривають слідчі дії на підприємстві".
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Додано: Пон 23 кві, 2018 10:34
Yuri_T написав: Serhij написав:
MSICH пропав
возможно, какое-то ограничение через НДУ на переход прав собственности, по "китайскому делу".
Згідно інфррмації від РЦ на підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 20.04.2018 року з 23.04.2018 року обмежено здійснення операцій з акціями простими іменними MSICH (ISIN UA4000143135)
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rol23
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Додано: Пон 23 кві, 2018 10:38
rol23 написав:
Згідно інфррмації від РЦ на підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 20.04.2018 року з 23.04.2018 року обмежено здійснення операцій з акціями простими іменними MSICH (ISIN UA4000143135)
Приходите Ынвесторы к нам на УБ.
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Andrew2
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Додано: Пон 23 кві, 2018 10:53
Andrew2 написав:
Приходите Ынвесторы к нам на УБ.
Мы уже здесь, и за нами идут другие. А Вы не переживайте так, выстроится и у нас цивилизованный рынок...
З.Ы. Моторки в портфеле не имею, пока присматриваюсь.
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
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Investor_33
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