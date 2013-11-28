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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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В случае выплаты дивидендов и байбека по Авалю/дивиди по центру/дивиди по Авдею я планирую:

Идеи: портфель 3.2 5 40
1. Завести обратно на биржу средства в размере 100%
25%
10
2. Завести обратно на биржу средства в размере 50%
8%
3
3. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю доллар
20%
8
4. Не планирую заводить обратно и на полученные средства открою депозит в гривне
20%
8
5. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю недвижимость/другое
28%
11
Всього голосів : 40
Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 09:51

Serhij :?: :?: :?:
St/2
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 09:53

  Serhij написав:MSICH пропав :(


это означает что стакан наполняет только один участник.
только он и делает цены и акцептует сам себя.
по ходу никому больше мотор не интересен
Kangaro
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 09:54

  Serhij написав:MSICH пропав :(

возможно, какое-то ограничение через НДУ на переход прав собственности, по "китайскому делу".
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 09:56

  Kangaro написав:Добрый день.
Скажите, когда отсечка по дивам аваля?


видимо после собрания. В прошлые разы - в 10-х числах мая.
В борьбе обретёшь ты право своё.
lrs7719
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 10:05

MHP S.A.
Виплата дивідендів USD 0,7492 - оподатковувана сума брутто на акцію 15% - ставка
податку
USD 0,59682 -сума нетто на акцію
Chuprynka
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 10:24

  Yuri_T написав:
  Serhij написав:MSICH пропав :(

возможно, какое-то ограничение через НДУ на переход прав собственности, по "китайскому делу".


арест акций судом
Kangaro
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 10:32

Служба безпеки проводить обшуки на публічному акціонерному товаристві "Мотор Січ" в Запоріжжі.

Таку інформацію "Українській правді" підтвердила прес-секретар СБУ Олена Гітлянська.

На питання чи проходять наразі обшуки на підприємстві, Гітлянська відповіла:

"Так. Зараз тривають слідчі дії на підприємстві".
Аспирант1
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 10:34

  Yuri_T написав:
  Serhij написав:MSICH пропав :(

возможно, какое-то ограничение через НДУ на переход прав собственности, по "китайскому делу".


Згідно інфррмації від РЦ на підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 20.04.2018 року з 23.04.2018 року обмежено здійснення операцій з акціями простими іменними MSICH (ISIN UA4000143135)
rol23
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 10:38

  rol23 написав:
Згідно інфррмації від РЦ на підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 20.04.2018 року з 23.04.2018 року обмежено здійснення операцій з акціями простими іменними MSICH (ISIN UA4000143135)


Приходите Ынвесторы к нам на УБ.
Andrew2
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 10:53

Re: Идеи: портфель

  Andrew2 написав:Приходите Ынвесторы к нам на УБ.

Мы уже здесь, и за нами идут другие. А Вы не переживайте так, выстроится и у нас цивилизованный рынок...
З.Ы. Моторки в портфеле не имею, пока присматриваюсь.
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
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