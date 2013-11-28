ЫнвесторА
Помню такая лабуда произошла с Ясей и это убило акцию навсегда.
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 23 кві, 2018 12:58
ЫнвесторА
Помню такая лабуда произошла с Ясей и это убило акцию навсегда.
“The wisest men follow their own direction” (Euripides)
"Побеждает только терпеливый" (Людовик XIV)
Додано: Пон 23 кві, 2018 13:08
rusich
в ясе был Васильев...
думаешь, тут тоже кто-то из обиженных держиморд нарисуется?
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Пон 23 кві, 2018 13:23
Yuri_T
"В настоящее время походят следственные действия (обыски) в рамках расследования уголовного производства по ч.1 ст.14 и ст.113 Уголовного кодекса Украины ("подготовка к диверсии")", – сообщили в пресс-центре СБУ, добавив, что следственные действия проводятся на основании определения суда".
зы. Дед диверсию замутил.
Додано: Пон 23 кві, 2018 13:28
Andrew2
диверсия и торговля акциями.
всё смешалось в доме Облонских...
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Пон 23 кві, 2018 13:29
Аспирант1
до окончания учёбы
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Пон 23 кві, 2018 14:29
Re: Идеи: портфель
Почему остановлены торги моторсича?
Додано: Пон 23 кві, 2018 14:50
Додано: Пон 23 кві, 2018 15:00
Andrew2
Я би просив Вас забрати некоректне, на мою думку, висловлювання щодо України.
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