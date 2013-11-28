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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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В случае выплаты дивидендов и байбека по Авалю/дивиди по центру/дивиди по Авдею я планирую:

Идеи: портфель 3.2 5 40
1. Завести обратно на биржу средства в размере 100%
25%
10
2. Завести обратно на биржу средства в размере 50%
8%
3
3. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю доллар
20%
8
4. Не планирую заводить обратно и на полученные средства открою депозит в гривне
20%
8
5. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю недвижимость/другое
28%
11
Всього голосів : 40
Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 12:58

  Andrew2 написав:
  rol23 написав:
Згідно інфррмації від РЦ на підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 20.04.2018 року з 23.04.2018 року обмежено здійснення операцій з акціями простими іменними MSICH (ISIN UA4000143135)


Приходите Ынвесторы к нам на УБ.

ЫнвесторА :mrgreen:

Помню такая лабуда произошла с Ясей и это убило акцию навсегда.
“The wisest men follow their own direction” (Euripides)
"Побеждает только терпеливый" (Людовик XIV)
rusich
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 13:08

rusich
в ясе был Васильев...
думаешь, тут тоже кто-то из обиженных держиморд нарисуется?
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 13:23

Yuri_T

"В настоящее время походят следственные действия (обыски) в рамках расследования уголовного производства по ч.1 ст.14 и ст.113 Уголовного кодекса Украины ("подготовка к диверсии")", – сообщили в пресс-центре СБУ, добавив, что следственные действия проводятся на основании определения суда".

зы. Дед диверсию замутил.
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 13:24

Интересно на какой период остановили торги)
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 13:28

Andrew2
диверсия и торговля акциями.
всё смешалось в доме Облонских...
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 13:29

Аспирант1
до окончания учёбы :D
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 14:29

Re: Идеи: портфель

Почему остановлены торги моторсича?
wild2006
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 14:50

  wild2006 написав:Почему остановлены торги моторсича?


Потому что Украина

зы. читайте переписку выше.
Andrew2
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 15:00

Andrew2
Я би просив Вас забрати некоректне, на мою думку, висловлювання щодо України.
Serhij
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 15:15

где и как узнать отсечку по дивам после ОСА?
Kangaro
 
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