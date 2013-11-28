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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 1967196819691970

В случае выплаты дивидендов и байбека по Авалю/дивиди по центру/дивиди по Авдею я планирую:

Идеи: портфель 3.2 5 40
1. Завести обратно на биржу средства в размере 100%
25%
10
2. Завести обратно на биржу средства в размере 50%
8%
3
3. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю доллар
20%
8
4. Не планирую заводить обратно и на полученные средства открою депозит в гривне
20%
8
5. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю недвижимость/другое
28%
11
Всього голосів : 40
Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 15:22

  Serhij написав:Andrew2
Я би просив Вас забрати некоректне, на мою думку, висловлювання щодо України.

А что в этом некорректного?
Или у нас рейтинги инвестиционные, как у США? Или что?
“The wisest men follow their own direction” (Euripides)
"Побеждает только терпеливый" (Людовик XIV)
rusich
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 15:26

Kangaro
а) на сайте эмитента
б) у своего брокера
в) здесь на форуме
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 15:31

  Kangaro написав:где и как узнать отсечку по дивам после ОСА?

Після зборів (не миттєво) збереться Наглядова рада і прийме рішення. Повідомлення про дату відсічки, суму дивідендів і спосіб отримання мають опублікувати на сайті емітента.
Детальніше у законі про "Акціонерні товариства", статті 30,31
Serhij
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 15:45

  Yuri_T написав:Kangaro

в) здесь на форуме


интересует дата отсечци по дивам аваля
Kangaro
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 15:54

Kangaro
если аваля, то еще минимум неделю можно даже комп. не включать.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 15:54

Kangaro, у аваля собрание в пятницу, 27.04
Читайте форум. Напишут как только появится новость
Baron Pampa
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 16:13

В "Мотор Сич" заявляют об отсутствии угрозы срыва намеченного на 25 апреля годового собрания акционеров в связи с обысками СБУ

:mrgreen:
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 16:18

На "Українській енергетичній біржі" сьогдні "Укрнафта" продала 4 млн м3 газа по 8860 грн/тис. м3.
Живите своим умом!
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