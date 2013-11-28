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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 23 кві, 2018 15:22
Serhij написав:Andrew2
Я би просив Вас забрати некоректне, на мою думку, висловлювання щодо України.
А что в этом некорректного?
Или у нас рейтинги инвестиционные, как у США? Или что?
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Додано: Пон 23 кві, 2018 15:26
Kangaro
а) на сайте эмитента
б) у своего брокера
в) здесь на форуме
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Додано: Пон 23 кві, 2018 15:31
Kangaro написав:
где и как узнать отсечку по дивам после ОСА?
Після зборів (не миттєво) збереться Наглядова рада і прийме рішення. Повідомлення про дату відсічки, суму дивідендів і спосіб отримання мають опублікувати на сайті емітента.
Детальніше у законі про "Акціонерні товариства", статті 30,31
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Додано: Пон 23 кві, 2018 15:45
Yuri_T написав:Kangaro
в) здесь на форуме
интересует дата отсечци по дивам аваля
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Додано: Пон 23 кві, 2018 15:54
Kangaro
если аваля, то еще минимум неделю можно даже комп. не включать.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Додано: Пон 23 кві, 2018 15:54
Kangaro, у аваля собрание в пятницу, 27.04
Читайте форум. Напишут как только появится новость
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Додано: Пон 23 кві, 2018 16:13
В "Мотор Сич" заявляют об отсутствии угрозы срыва намеченного на 25 апреля годового собрания акционеров в связи с обысками СБУ
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Додано: Пон 23 кві, 2018 16:18
На "Українській енергетичній біржі" сьогдні "Укрнафта" продала 4 млн м3 газа по 8860 грн/тис. м3.
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