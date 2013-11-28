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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 23 кві, 2018 15:22
Serhij написав:Andrew2
Я би просив Вас забрати некоректне, на мою думку, висловлювання щодо України.
А что в этом некорректного?
Или у нас рейтинги инвестиционные, как у США? Или что?
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Додано: Пон 23 кві, 2018 15:26
Kangaro
а) на сайте эмитента
б) у своего брокера
в) здесь на форуме
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Додано: Пон 23 кві, 2018 15:31
Kangaro написав:
где и как узнать отсечку по дивам после ОСА?
Після зборів (не миттєво) збереться Наглядова рада і прийме рішення. Повідомлення про дату відсічки, суму дивідендів і спосіб отримання мають опублікувати на сайті емітента.
Детальніше у законі про "Акціонерні товариства", статті 30,31
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Додано: Пон 23 кві, 2018 15:45
Yuri_T написав:Kangaro
в) здесь на форуме
интересует дата отсечци по дивам аваля
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Додано: Пон 23 кві, 2018 15:54
Kangaro
если аваля, то еще минимум неделю можно даже комп. не включать.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Додано: Пон 23 кві, 2018 15:54
Kangaro, у аваля собрание в пятницу, 27.04
Читайте форум. Напишут как только появится новость
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Додано: Пон 23 кві, 2018 16:13
В "Мотор Сич" заявляют об отсутствии угрозы срыва намеченного на 25 апреля годового собрания акционеров в связи с обысками СБУ
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zzzzzz
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Додано: Пон 23 кві, 2018 16:18
На "Українській енергетичній біржі" сьогдні "Укрнафта" продала 4 млн м3 газа по 8860 грн/тис. м3.
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Додано: Пон 23 кві, 2018 17:43
zzzzzz написав:
На "Українській енергетичній біржі" сьогдні "Укрнафта" продала 4 млн м3 газа по 8860 грн/тис. м3.
На форуме уже почти 10 лет и так до сих пор не понял смысла в публикации подобных постов. Ну продала. Ну и что?
В борьбе обретёшь ты право своё.
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lrs7719
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Додано: Пон 23 кві, 2018 17:46
lrs7719
Здесь знаковое событие, до этого Укрнафта весь свой газ продавала ( продает ) на Днепразот по непонятным цена .
Естественно цена не прозрачная и наваривает на этом Коломойский.
С 2011 года основная часть добытого ресурса ( газ ) направляется на подконтрольное группе "Приват" химическое предприятие "Днепразот" для переработки в аммиак. До этого сообщалось об убыточности такой деятельности для полугосударственной компании, которая продает свой аммиак обратно "Днепразоту" с дисконтом порядка 20-50% от рыночной стоимости. Остальной объем газа компании реализовывали партнеры по совместной деятельности, а сама "Укрнафта" со своим газом в рынок не выходила.
Вот данные для понимания
В 1 квартале 2017 г. «Укрнафта» отчиталась о продаже 133,6 тыс. т аммиака за 761,8 млн грн (5700 грн/т), при этом в 1 квартале 2017 г., по данным консалтингового агентства Market Realist, в порту Южный цена аммиака доходила до $310-320/т (около 9000 грн/т по тому курсу).
Если б продали по 9000грн/т получили 1201 млн грн , то есть за 1кв17 Укрнафта недополучила 440 млн.грн , что в переводе на годовые показатели означает 1,760 млрд.грн.
Теперь вы понимаете о каких суммах идет речь и почему эта новость имеет значение ?
Востаннє редагувалось zzzzzz
в Пон 23 кві, 2018 17:54, всього редагувалось 1 раз.
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