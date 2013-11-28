RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Идеи: портфель

Идеи: портфель
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 1968196919701971>

В случае выплаты дивидендов и байбека по Авалю/дивиди по центру/дивиди по Авдею я планирую:

Идеи: портфель 3.2 5 40
1. Завести обратно на биржу средства в размере 100%
25%
10
2. Завести обратно на биржу средства в размере 50%
8%
3
3. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю доллар
20%
8
4. Не планирую заводить обратно и на полученные средства открою депозит в гривне
20%
8
5. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю недвижимость/другое
28%
11
Всього голосів : 40
Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 15:22

  Serhij написав:Andrew2
Я би просив Вас забрати некоректне, на мою думку, висловлювання щодо України.

А что в этом некорректного?
Или у нас рейтинги инвестиционные, как у США? Или что?
“The wisest men follow their own direction” (Euripides)
"Побеждает только терпеливый" (Людовик XIV)
rusich
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2956
З нами з: 28.12.08
Подякував: 930 раз.
Подякували: 997 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 15:26

Kangaro
а) на сайте эмитента
б) у своего брокера
в) здесь на форуме
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 12634
З нами з: 09.10.08
Подякував: 1698 раз.
Подякували: 3374 раз.
 
Профіль
5
2
Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 15:31

  Kangaro написав:где и как узнать отсечку по дивам после ОСА?

Після зборів (не миттєво) збереться Наглядова рада і прийме рішення. Повідомлення про дату відсічки, суму дивідендів і спосіб отримання мають опублікувати на сайті емітента.
Детальніше у законі про "Акціонерні товариства", статті 30,31
Serhij
Аватар користувача
 
Повідомлень: 886
З нами з: 06.01.12
Подякував: 108 раз.
Подякували: 203 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 15:45

  Yuri_T написав:Kangaro

в) здесь на форуме


интересует дата отсечци по дивам аваля
Kangaro
 
Повідомлень: 5
З нами з: 23.04.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 15:54

Kangaro
если аваля, то еще минимум неделю можно даже комп. не включать.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 12634
З нами з: 09.10.08
Подякував: 1698 раз.
Подякували: 3374 раз.
 
Профіль
5
2
Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 15:54

Kangaro, у аваля собрание в пятницу, 27.04
Читайте форум. Напишут как только появится новость
Baron Pampa
 
Повідомлень: 320
З нами з: 17.04.12
Подякував: 7 раз.
Подякували: 70 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 16:13

В "Мотор Сич" заявляют об отсутствии угрозы срыва намеченного на 25 апреля годового собрания акционеров в связи с обысками СБУ

:mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 26934
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2604 раз.
Подякували: 3679 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 16:18

На "Українській енергетичній біржі" сьогдні "Укрнафта" продала 4 млн м3 газа по 8860 грн/тис. м3.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 26934
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2604 раз.
Подякували: 3679 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 17:43

  zzzzzz написав:На "Українській енергетичній біржі" сьогдні "Укрнафта" продала 4 млн м3 газа по 8860 грн/тис. м3.


На форуме уже почти 10 лет и так до сих пор не понял смысла в публикации подобных постов. Ну продала. Ну и что?
В борьбе обретёшь ты право своё.
lrs7719
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1221
З нами з: 13.07.16
Подякував: 160 раз.
Подякували: 145 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 17:46

lrs7719
Здесь знаковое событие, до этого Укрнафта весь свой газ продавала ( продает ) на Днепразот по непонятным цена .
Естественно цена не прозрачная и наваривает на этом Коломойский.

С 2011 года основная часть добытого ресурса ( газ ) направляется на подконтрольное группе "Приват" химическое предприятие "Днепразот" для переработки в аммиак. До этого сообщалось об убыточности такой деятельности для полугосударственной компании, которая продает свой аммиак обратно "Днепразоту" с дисконтом порядка 20-50% от рыночной стоимости. Остальной объем газа компании реализовывали партнеры по совместной деятельности, а сама "Укрнафта" со своим газом в рынок не выходила.


Вот данные для понимания
В 1 квартале 2017 г. «Укрнафта» отчиталась о продаже 133,6 тыс. т аммиака за 761,8 млн грн (5700 грн/т), при этом в 1 квартале 2017 г., по данным консалтингового агентства Market Realist, в порту Южный цена аммиака доходила до $310-320/т (около 9000 грн/т по тому курсу).

Если б продали по 9000грн/т получили 1201 млн грн , то есть за 1кв17 Укрнафта недополучила 440 млн.грн , что в переводе на годовые показатели означает 1,760 млрд.грн.

Теперь вы понимаете о каких суммах идет речь и почему эта новость имеет значение ?
Востаннє редагувалось zzzzzz в Пон 23 кві, 2018 17:54, всього редагувалось 1 раз.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 26934
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2604 раз.
Подякували: 3679 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 1968196919701971>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Andrew2 і 1 гість
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Мой портфель. Статистика инвест активов Украина 1 ... 15, 16, 17
St/2 » Чет 28 лис, 2013 19:47
166 69896
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 гру, 2017 11:59
4884707
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (2603)
23.04.2018 19:44
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.