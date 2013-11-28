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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 1968196919701971

В случае выплаты дивидендов и байбека по Авалю/дивиди по центру/дивиди по Авдею я планирую:

Идеи: портфель 3.2 5 40
1. Завести обратно на биржу средства в размере 100%
25%
10
2. Завести обратно на биржу средства в размере 50%
8%
3
3. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю доллар
20%
8
4. Не планирую заводить обратно и на полученные средства открою депозит в гривне
20%
8
5. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю недвижимость/другое
28%
11
Всього голосів : 40
Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 17:50

  zzzzzz написав:
Здесь знаковое событие, до этого Укрнафта весь свой газ продавала ( продает ) на Днепразот по непонятным цена .
Естественно цена не прозрачная и наваривает на этом Коломойский.



Поживём - увидим.
В борьбе обретёшь ты право своё.
lrs7719
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 17:55

lrs7719

Недополученный доход 1,76 млрд грн за год, вот почему это так важно.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 23 кві, 2018 18:11

  zzzzzz написав:lrs7719

Недополученный доход 1,76 млрд грн за год, вот почему это так важно.

У Бени :mrgreen:
“The wisest men follow their own direction” (Euripides)
"Побеждает только терпеливый" (Людовик XIV)
rusich
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