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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 23 кві, 2018 17:50
zzzzzz написав:
Здесь знаковое событие, до этого Укрнафта весь свой газ продавала ( продает ) на Днепразот по непонятным цена .
Естественно цена не прозрачная и наваривает на этом Коломойский.
Поживём - увидим.
В борьбе обретёшь ты право своё.
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Додано: Пон 23 кві, 2018 17:55
lrs7719
Недополученный доход 1,76 млрд грн за год, вот почему это так важно.
Живите своим умом!
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Додано: Пон 23 кві, 2018 18:11
zzzzzz написав:lrs7719
Недополученный доход 1,76 млрд грн за год, вот почему это так важно.
У Бени
“The wisest men follow their own direction” (Euripides)
"Побеждает только терпеливый" (Людовик XIV)
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Додано: Пон 23 кві, 2018 18:52
Serhij написав:Andrew2
Я би просив Вас забрати некоректне, на мою думку, висловлювання щодо України.
В чому саме некоректність? мабуть тут на форумі нема людини, та й власно і я, що не втрачала гроші, коли ясю знімали з торгів, на нечесних сквіз-аутах, на дрібній та великій крадійкуватості мажорів. чи ви вважаєте, що це ок у нас все с захистом прав мінорів?
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Andrew2
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