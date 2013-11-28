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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 23 кві, 2018 17:50
zzzzzz написав:
Здесь знаковое событие, до этого Укрнафта весь свой газ продавала ( продает ) на Днепразот по непонятным цена .
Естественно цена не прозрачная и наваривает на этом Коломойский.
Поживём - увидим.
В борьбе обретёшь ты право своё.
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Додано: Пон 23 кві, 2018 17:55
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Недополученный доход 1,76 млрд грн за год, вот почему это так важно.
Живите своим умом!
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Додано: Пон 23 кві, 2018 18:11
zzzzzz написав:lrs7719
Недополученный доход 1,76 млрд грн за год, вот почему это так важно.
У Бени
“The wisest men follow their own direction” (Euripides)
"Побеждает только терпеливый" (Людовик XIV)
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Додано: Пон 23 кві, 2018 18:52
Serhij написав:Andrew2
Я би просив Вас забрати некоректне, на мою думку, висловлювання щодо України.
В чому саме некоректність? мабуть тут на форумі нема людини, та й власно і я, що не втрачала гроші, коли ясю знімали з торгів, на нечесних сквіз-аутах, на дрібній та великій крадійкуватості мажорів. чи ви вважаєте, що це ок у нас все с захистом прав мінорів?
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Додано: Пон 23 кві, 2018 21:00
За наявними у СБ України даними, представники іноземної компанії розбудовують сучасний завод із виробництва авіадвигунів, на який планується перенести українське виробництво та передати технології.
Для реалізації цих намірів, всупереч українському законодавству, іноземцями здійснено опосередковану концентрацію контрольного пакета акцій «Мотор Січ», який наразі оформлено на шість офшорних компаній та фізичну особу.
Співробітниками спецслужби у взаємодії з Держфінмоніторингом України встановлено, що продаж контрольного пакету акцій стратегічного об’єкта ПАТ «Мотор Січ» здійснювався на адресу фізичних осіб та компаній нерезидентів в обсягах менш ніж по 10%, у зв’язку з чим існують підозри про намагання зацікавлених осіб приховати власників істотної участі та реальних бенефіціарних власників покупців акцій. На даний час представники компанії-нерезидента мають намір протиправно сконцентрувати придбаний пакет акцій, що забезпечує перевищення 50% голосів у вищому органі управління товариства та отримати повний контроль над його діяльністю у сфері військових оборонних замовлень, що підтверджується матеріалами справи.
У рамках вказаного кримінального провадження у 2017 році, згідно з отриманою ухвалою суду, було накладено арешт на пакет акцій ПАТ «Мотор Січ» у 56%.
З метою отримання додаткових доказів у кримінальному провадженні співробітники СБ України 23 квітня 2018 року провели санкціоновані обшуки в адміністративних приміщеннях заводоуправління, відділу цінних паперів ПАТ «Мотор Січ» та місцями проживання окремих фізичних осіб.
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Додано: Пон 23 кві, 2018 22:04
Andrew2 написав: Serhij написав:Andrew2
Я би просив Вас забрати некоректне, на мою думку, висловлювання щодо України.
В чому саме некоректність? мабуть тут на форумі нема людини, та й власно і я, що не втрачала гроші, коли ясю знімали з торгів, на нечесних сквіз-аутах, на дрібній та великій крадійкуватості мажорів. чи ви вважаєте, що це ок у нас все с захистом прав мінорів?
Даруйте, що не по темі, але дам відповідь. На Донбасі частина людей кажуть, що не підтримують київську владу. Насправді ж ці люди не підтримують Україну. Ті громадяни України, які на Донбасі міняли українську символіку на установах на російську чи ще якусь - зрадники. Вони не владу поміняли, а державу. Прошу зрозуміти цю різницю. А от за допомогою майдану двічі змінювалась влада в Україні.
Я був на майдані у 2004, бо президент був обраний з грубими порушеннями, але терпів Януковича з 2010, бо переміг на виборах законно (на 99,9 %). Мені і теперішній президент добряче "насолив" і ВР не набагато краща, але я ж не кажу, що в цьому Україна винна.
Тому мене це, як громадянина України, ображає. Не плутайте, будь-ласка, державу із владою держави, бо це перший крок до зміни саме держави, як відбулось на сході. Не подобається - шукайте іншу. Не подобається влада - змінюйте, але згідно законів.
УБ: По сквіз-ауту моя позиція викладена на сусідній гілці. Ціна AVDK - приклад того, скільки можуть коштувати гоки, якби не було (такого) сквіз-ауту.
Востаннє редагувалось Serhij
в Вів 24 кві, 2018 00:01, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 23 кві, 2018 22:40
Брент уже 75
Живите своим умом!
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Додано: Вів 24 кві, 2018 06:41
zzzzzz а рубль 62.
На 10% дешевле чем при нефти 65
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Додано: Вів 24 кві, 2018 07:05
Serhij
Вам нужно научиться понимать значение слов из контекста. Слова страна (в политико-географическом её понимании) и государство обозначают близкие по смыслу, но не тождественные понятия
Andrew2 высказался критически о государстве (аппарате, власти), против которого стояли и может еще будем стоять на майдане, а не о территории и народе (стране). Тут все патриоты страны, но государство любви еще не заслужило. Извините
"Всё проходит, и это пройдёт"
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Додано: Вів 24 кві, 2018 07:14
Камикадзе народ имеет то правительство, которое его имеет.
Из 6 президентов в Украине, меньше всего претензий к самоназначенному Турчинову. Остальные всенародно избранные многие в один тур.
Перекладывание ответственности с нас(народ) на них (власть), очень известный в психиатрии прием.
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