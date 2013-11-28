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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 24 кві, 2018 07:46
St/2 написав:zzzzzz
а рубль 62.
На 10% дешевле чем при нефти 65
Чудеса
Никаких чудес , в керитрейд никто уже не хочет играть
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Вів 24 кві, 2018 07:59
zzzzzz написав: St/2 написав:zzzzzz
а рубль 62.
На 10% дешевле чем при нефти 65
Чудеса
Никаких чудес , в керитрейд никто уже не хочет играть
Кацап цабе уже заявил об окончании эпохи снижения ставок
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St/2
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Додано: Вів 24 кві, 2018 08:03
St/2
Вполне логично для борьбы с оттоком капитала. Премия за риск должна быть выше ))
Страны G7 готовы к введению в отношении России новых санкций в случае, если действия Москвы "этого потребуют", сообщается в коммюнике по результатам встречи министров иностранных дел "большой семерки".
Главы внешнеполитических ведомств стран G7 подчеркнули, что продолжительность экономических мер, связанных с ситуацией на Донбассе, напрямую зависит от исполнения условий "Минска-2".
"Эти санкции могут быть отменены только в том случае, если Россия действительно выполнит свои обязательства, но мы также готовы ввести дополнительные ограничительные меры, если этого потребуют действия России", - отмечается в документе.
В G7 входят Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания и США.
Встреча глав министерств иностранных дел G7 прошла в Торонто. Это была первая встреча "семерки", на которую пригласили представителя Украины – главу МИД Павла Климкина.
Тема Украины стала одной из центральных в повестке встречи.
Это рашаСМИ пишут
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zzzzzz
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