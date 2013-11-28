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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 1969197019711972

В случае выплаты дивидендов и байбека по Авалю/дивиди по центру/дивиди по Авдею я планирую:

Идеи: портфель 3.2 5 40
1. Завести обратно на биржу средства в размере 100%
25%
10
2. Завести обратно на биржу средства в размере 50%
8%
3
3. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю доллар
20%
8
4. Не планирую заводить обратно и на полученные средства открою депозит в гривне
20%
8
5. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю недвижимость/другое
28%
11
Всього голосів : 40
Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 07:46

  St/2 написав:zzzzzz а рубль 62.
На 10% дешевле чем при нефти 65
Чудеса

Никаких чудес , в керитрейд никто уже не хочет играть
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 07:59

  zzzzzz написав:
  St/2 написав:zzzzzz а рубль 62.
На 10% дешевле чем при нефти 65
Чудеса

Никаких чудес , в керитрейд никто уже не хочет играть

Кацап цабе уже заявил об окончании эпохи снижения ставок
St/2
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 08:03

St/2

Вполне логично для борьбы с оттоком капитала. Премия за риск должна быть выше ))

Страны G7 готовы к введению в отношении России новых санкций в случае, если действия Москвы "этого потребуют", сообщается в коммюнике по результатам встречи министров иностранных дел "большой семерки".

Главы внешнеполитических ведомств стран G7 подчеркнули, что продолжительность экономических мер, связанных с ситуацией на Донбассе, напрямую зависит от исполнения условий "Минска-2".

"Эти санкции могут быть отменены только в том случае, если Россия действительно выполнит свои обязательства, но мы также готовы ввести дополнительные ограничительные меры, если этого потребуют действия России", - отмечается в документе.

В G7 входят Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания и США.

Встреча глав министерств иностранных дел G7 прошла в Торонто. Это была первая встреча "семерки", на которую пригласили представителя Украины – главу МИД Павла Климкина.

Тема Украины стала одной из центральных в повестке встречи.

Это рашаСМИ пишут
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 08:39

zzzzzz На самом деле картина очень интересная в нефти. Пробита верхняя граница апканала на недельках. Но смущает в этой всей истории то, что евро разворачивается, а нефти против евы идти - это не по понятиям. Да и у амеров производство растет. Без санкций против Ирана или подобной заварухи на Ближнем Востоке не верю в дальнейших поход.

Зображення
Andrew2
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 08:51

Andrew2
Так нефть как раз и растет на опасениях санкций против Ирана
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 09:06

Re: Идеи: портфель

"Сотрудники Службы безопасности Украины провели обыски на государственном предприятии "Мотор Сич", чтобы получить доказательства противоправных действий в сфере военных оборонных заказов".

За один день уже государственное предприятие....
https://www.obozrevatel.com/crime/obyis ... yatiya.htm
weiler
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