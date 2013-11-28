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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 24 кві, 2018 10:17
rusich яка ціна байбеку? на початок дня 23/04 чи на кінець дня 23/04?
Востаннє редагувалось d_12 в Вів 24 кві, 2018 10:24, всього редагувалось 1 раз.
ось так :(
Додано: Вів 24 кві, 2018 10:20
И тема для тех кто не планирует продавать свои акции аваля - купить что бы продать под байбек+двд (оставшись при этом с тем же портфелем акций)
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
Додано: Вів 24 кві, 2018 10:21
Re: Идеи: портфель
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
Додано: Вів 24 кві, 2018 10:47
d_12
Ціна викупу акцій не може бути меншою за ринкову вартість, визначену відповідно до статті 8 "Закону про Акціонерні товариства".
Ринкова вартість акцій визначається станом на день, що передує дню опублікування в установленому порядку повідомлення про скликання загальних зборів, на яких було прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.
Береться середній біржовий курс на відповідній біржі, розрахований біржею за останні три місяці їх обігу, що передують дню, станом на який визначається ринкова вартість акцій.
По моїх підрахунках ціна на УБ виходить в районі 0,3145 грн. По інших біржах не знаю
Востаннє редагувалось Serhij в Вів 24 кві, 2018 11:06, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Вів 24 кві, 2018 10:51
Средняя за последние три месяца до 27 марта (выхода уведомления об ОСА). Получается около 0,3130.
“The wisest men follow their own direction” (Euripides)
"Побеждает только терпеливый" (Людовик XIV)
Додано: Вів 24 кві, 2018 11:07
Re: Идеи: портфель
ось так :(
Додано: Вів 24 кві, 2018 11:15
так
за вычетом налогов: +0,06453
“The wisest men follow their own direction” (Euripides)
"Побеждает только терпеливый" (Людовик XIV)
Додано: Вів 24 кві, 2018 11:25
Максимум был 37,2, т.е даже до точки б.у. не стали топать... Показательно...
В борьбе обретёшь ты право своё.
Додано: Вів 24 кві, 2018 11:37
Что показательно?
“The wisest men follow their own direction” (Euripides)
"Побеждает только терпеливый" (Людовик XIV)
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