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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 1970197119721973

В случае выплаты дивидендов и байбека по Авалю/дивиди по центру/дивиди по Авдею я планирую:

Идеи: портфель 3.1 5 41
1. Завести обратно на биржу средства в размере 100%
27%
11
2. Завести обратно на биржу средства в размере 50%
7%
3
3. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю доллар
20%
8
4. Не планирую заводить обратно и на полученные средства открою депозит в гривне
20%
8
5. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю недвижимость/другое
27%
11
Всього голосів : 41
Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 10:17

rusich яка ціна байбеку? на початок дня 23/04 чи на кінець дня 23/04?
Востаннє редагувалось d_12 в Вів 24 кві, 2018 10:24, всього редагувалось 1 раз.
ось так :(
d_12
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 10:20

  rusich написав:
  d_12 написав:відсік в Авалі вже був?

вчера была отсечка под возможность участия в байбеке
теперь в Авале остается только дивидендная тема

И тема для тех кто не планирует продавать свои акции аваля - купить что бы продать под байбек+двд (оставшись при этом с тем же портфелем акций) :twisted:
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 10:21

Re: Идеи: портфель

  d_12 написав:що ж то за рух такий?

Вытрушивают слабые руки. "Элементарно" (с)
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 10:47

d_12
Ціна викупу акцій не може бути меншою за ринкову вартість, визначену відповідно до статті 8 "Закону про Акціонерні товариства".
Ринкова вартість акцій визначається станом на день, що передує дню опублікування в установленому порядку повідомлення про скликання загальних зборів, на яких було прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.
Береться середній біржовий курс на відповідній біржі, розрахований біржею за останні три місяці їх обігу, що передують дню, станом на який визначається ринкова вартість акцій.

По моїх підрахунках ціна на УБ виходить в районі 0,3145 грн. По інших біржах не знаю
Востаннє редагувалось Serhij в Вів 24 кві, 2018 11:06, всього редагувалось 2 разів.
Serhij
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 10:51

  d_12 написав:rusich яка ціна байбеку? на початок дня 23/04 чи на кінець дня 23/04?

Средняя за последние три месяца до 27 марта (выхода уведомления об ОСА). Получается около 0,3130.
“The wisest men follow their own direction” (Euripides)
"Побеждает только терпеливый" (Людовик XIV)
rusich
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 11:07

Re: Идеи: портфель

  rusich написав:Получается около 0,3130.

+ 0,06902 дивідендів?
ось так :(
d_12
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 11:15

  d_12 написав:
  rusich написав:Получается около 0,3130.

+ 0,06902 дивідендів?

так

за вычетом налогов: +0,06453
“The wisest men follow their own direction” (Euripides)
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rusich
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 11:25

  rusich написав:
  d_12 написав:
  rusich написав:Получается около 0,3130.

+ 0,06902 дивідендів?

так

за вычетом налогов: +0,06453


Максимум был 37,2, т.е даже до точки б.у. не стали топать... Показательно...
В борьбе обретёшь ты право своё.
lrs7719
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 11:37

  lrs7719 написав:Максимум был 37,2, т.е даже до точки б.у. не стали топать... Показательно...

Что показательно?
“The wisest men follow their own direction” (Euripides)
"Побеждает только терпеливый" (Людовик XIV)
rusich
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