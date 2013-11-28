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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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В случае выплаты дивидендов и байбека по Авалю/дивиди по центру/дивиди по Авдею я планирую:

Идеи: портфель 3.1 5 41
1. Завести обратно на биржу средства в размере 100%
27%
11
2. Завести обратно на биржу средства в размере 50%
7%
3
3. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю доллар
20%
8
4. Не планирую заводить обратно и на полученные средства открою депозит в гривне
20%
8
5. Не планирую заводить обратно и на полученные средства куплю недвижимость/другое
27%
11
Всього голосів : 41
Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 11:37

  lrs7719 написав:Максимум был 37,2, т.е даже до точки б.у. не стали топать... Показательно...

Что показательно?
“The wisest men follow their own direction” (Euripides)
"Побеждает только терпеливый" (Людовик XIV)
rusich
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 11:41

  rusich написав:
  lrs7719 написав:Максимум был 37,2, т.е даже до точки б.у. не стали топать... Показательно...

Что показательно?

Мне вот тоже стало любопытно о какой точке безубытка может идти речь ))
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 11:43

lrs7719, вона в кожного своя :)
ось так :(
d_12
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 11:44

Re: Идеи: портфель

  zzzzzz написав:Мне вот тоже стало любопытно о какой точке безубытка может идти речь ))


думаю, що про оце 0,372 - 0,06453 = 0,3074
ось так :(
d_12
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 11:45

Re: Идеи: портфель

Че за движ в АВДК???
Новый проект по дивам???
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 11:50

  rusich написав:
  lrs7719 написав:Максимум был 37,2, т.е даже до точки б.у. не стали топать... Показательно...

Что показательно?


Что не стали рости выше 37,2. В январе средняя закупка была в пределах 31 копейки.
А показательно сравнение с прошлым годом, когда начали рост от 14 копеек.
Больше напоминает 14-й год...
В борьбе обретёшь ты право своё.
lrs7719
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 12:15

Увеличение размера минимальной ставки начальной маржи на период праздников
26 апреля 2018 года в ходе вечернего клиринга будет повышен базовый размер гарантийного обеспечения для следующих фьючерсных контрактов:

на цену одной тройской унции аффинированного золота с 8% до 10%;
на курс евро - доллар США с 6% до 8%;
на Индекс украинских акций c 15% до 20%;
на курс доллар США - украинская гривна c 10% до 12%;
на цену нефти сорта BRENT c 15% до 20%;
на курс фунт стерлингов - доллар США c 7% до 9%;
на цену одной тройской унции аффинированного серебра с 14% до 18%;
на курс доллар США – японская иена с 7% до 9%;
Увеличенный размер базового гарантийного обеспечения будет действовать до вечерней клиринговой сессии 2 мая 2018 года.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 12:18

  zzzzzz написав:Andrew2
Так нефть как раз и растет на опасениях санкций против Ирана

Продавцы УНАФ благодарны товарищу Трампу за троллинг Ирана и дружно толпятся на выход 8)
Andrew2
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 12:32

  lrs7719 написав:
  rusich написав:
  lrs7719 написав:Максимум был 37,2, т.е даже до точки б.у. не стали топать... Показательно...

Что показательно?


Что не стали рости выше 37,2. В январе средняя закупка была в пределах 31 копейки.
А показательно сравнение с прошлым годом, когда начали рост от 14 копеек.
Больше напоминает 14-й год...


А какой смысл ее было топтать
Во-первых, есть риск, что Аваль сделает срез на двд после байбека, у него по закону на двд есть 6 месяцев, а у нас на заявление байбека 30 дней + 30 ему на выкуп. И тогда или байбек без двд или двд без байбека
Во-вторых, 36 коп в апреле будет приростать на 0,5 коп ежемесячно в ОВГЗ.

Лично я 3/4 пакета слил в диапазоне 35-37 и буду уже в июле иметь гарантированно свои 37,2 коп.
"Всё проходит, и это пройдёт"
Камикадзе
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 кві, 2018 12:44

После завтра Укрсоц будет рассматривать проект смены типы общества

14. Прийняття рішення про зміну типу ПАТ «УКРСОЦБАНК».
Проект рішення:
14.1. Змінити тип ПАТ «УКРСОЦБАНК», як акціонерного товариства, з публічного на приватне

https://ru.ukrsotsbank.com/files/Inform ... 4.2018.pdf
Живите своим умом!
zzzzzz
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