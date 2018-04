Увеличение размера минимальной ставки начальной маржи на период праздников

26 апреля 2018 года в ходе вечернего клиринга будет повышен базовый размер гарантийного обеспечения для следующих фьючерсных контрактов:



на цену одной тройской унции аффинированного золота с 8% до 10%;

на курс евро - доллар США с 6% до 8%;

на Индекс украинских акций c 15% до 20%;

на курс доллар США - украинская гривна c 10% до 12%;

на цену нефти сорта BRENT c 15% до 20%;

на курс фунт стерлингов - доллар США c 7% до 9%;

на цену одной тройской унции аффинированного серебра с 14% до 18%;

на курс доллар США – японская иена с 7% до 9%;

Увеличенный размер базового гарантийного обеспечения будет действовать до вечерней клиринговой сессии 2 мая 2018 года.