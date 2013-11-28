Увеличение размера минимальной ставки начальной маржи на период праздников 26 апреля 2018 года в ходе вечернего клиринга будет повышен базовый размер гарантийного обеспечения для следующих фьючерсных контрактов:
на цену одной тройской унции аффинированного золота с 8% до 10%; на курс евро - доллар США с 6% до 8%; на Индекс украинских акций c 15% до 20%; на курс доллар США - украинская гривна c 10% до 12%; на цену нефти сорта BRENT c 15% до 20%; на курс фунт стерлингов - доллар США c 7% до 9%; на цену одной тройской унции аффинированного серебра с 14% до 18%; на курс доллар США – японская иена с 7% до 9%; Увеличенный размер базового гарантийного обеспечения будет действовать до вечерней клиринговой сессии 2 мая 2018 года.
lrs7719 написав:Максимум был 37,2, т.е даже до точки б.у. не стали топать... Показательно...
Что показательно?
Что не стали рости выше 37,2. В январе средняя закупка была в пределах 31 копейки. А показательно сравнение с прошлым годом, когда начали рост от 14 копеек. Больше напоминает 14-й год...
А какой смысл ее было топтать Во-первых, есть риск, что Аваль сделает срез на двд после байбека, у него по закону на двд есть 6 месяцев, а у нас на заявление байбека 30 дней + 30 ему на выкуп. И тогда или байбек без двд или двд без байбека Во-вторых, 36 коп в апреле будет приростать на 0,5 коп ежемесячно в ОВГЗ.
Лично я 3/4 пакета слил в диапазоне 35-37 и буду уже в июле иметь гарантированно свои 37,2 коп.