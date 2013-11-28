1. Отнимите налог от продажи акций.
2. Ок, давайте посмотрим в июле были ли правельными Ваши действия.
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 24 кві, 2018 13:05
Re: Идеи: портфель
1. Отнимите налог от продажи акций.
2. Ок, давайте посмотрим в июле были ли правельными Ваши действия.
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
Додано: Вів 24 кві, 2018 14:51
1. Был бы рыжий - так и было бы.
2. Совсем не факт, что решение о переходе в прат таки будет принято. Вероятность большая, но по факту узнаем только в пятницу.
3. По ОВДП - это хорошо. Но если процес стартанёт с мая тоже будет неплохо. Мониторим индексы суверена по сибондсу...
В борьбе обретёшь ты право своё.
Додано: Вів 24 кві, 2018 15:35
Re: Идеи: портфель
По овдп и -30% в гривнах показать может п пределах полугода.
Додано: Вів 24 кві, 2018 15:42
Re: Идеи: портфель
дуже організовано виходять
ось так :(
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