Почетный президент ПАО "Мотор Сич", народный депутат от партии "Воля народа" Вячеслав Богуслаев расценивает проведенные в понедельник столичным управлением СБУ обыски предприятия как "часть плана по рейдерскому захвату" предприятия.

Об этом Богуслаев заявил на пресс-конференции в Запорожье, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.



"То, что вчера происходило – это часть плана по рейдерскому захвату… Это серьезный удар по репутации. Сегодня я уже встречался с представителями некоторых стран и объяснял им, что это рейдерский захват", – сказал почетный президент компании.



"Гройсман обещал, что снимет балаклавы, остановит "маски-шоу", а вчера на завод через проходную перепрыгивали сотрудники "Альфы" в балаклавах", – добавил Богуслает, уточнив, что один из охранников завода в ходе захода сотрудников СБУ на "Мотор Сич" получил серьезные травмы и в настоящее время находится в больнице.



Почетный президент "Мотор Сичи" также отверг озвученные СБУ на этапе проводимого досудебного расследования подозрения, подчеркнув: "Наши акции продаются открыто на биржах… Я продал 15% акций и привлек инвестиции: $100 млн в прошлом году и столько же в этом".



Богуславев подчеркнул, что продажа акций китайскому инвестору, а также сотрудничество с китайской стороной по организации лицензионного производства украинских авиадвигателей в КНР осуществляются "Мотор Сиччю" в строгом соответствии с законодательством.



Президент компании добавил, что запланированное на 25 апреля собрание акционеров ПАО "Мотор Сич" пройдет согласно намеченным планам.